國科會主委吳誠文稱半導體外銷市場不穩定 政院擬加強內需對策

國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普3月3日在白宮宣布將於美國投資1千億美元設置晶圓廠，台積電董事長魏哲家則指目前台積電訂單滿載，有擴廠需要，因此才赴美設廠，但國科會主委吳誠文今（17日）卻指台灣半導體產業外銷市場不會像以前那樣穩定，因此政院正在研議各部會透過編預算加強相關內需，也表示未來跨部會合作會很重要。

國科會今赴立院教育文化委員會報告業務，國民黨立委羅廷瑋質詢時提到國科會欲籌組晶片台灣隊，並指吳誠文當時對外表示台灣半導體產業鏈的主要市場都在國外，製作的產品也都是針對國外客戶，認為方向可調整；吳誠文則表示，目前政院正在討論研擬一個加強內需的機制，各部會編列預算時希望可以從需求端對接到供應端，強調未來跨部會合作將會很重要。

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羅廷瑋則接著以晶片龍頭廠台積電為例，指台積電的客戶是美國、歐洲、日本等科技巨頭，顯示台灣半導體產業在全球供應鏈具有關鍵地位，但現在吳誠文又稱政院擬提出加強內需計畫，質疑是否是因出口市場不穩定，甚至指是否是因台積電要去美國設廠，才要推動強化內需，「主委是否你也急了？」

吳誠文則指出，出口市場基於地緣政治的影響、各種新科技的發生等，會有產業鏈重組，坦言確實不一定每個半導體產業都會很穩定，也指產業會隨市場遷移調整，因此才會希望建立晶片台灣隊，讓相關產業可對接到台灣內需市場，並強調因為民主國家都會有選舉，選舉過後政府政策可能會有改變，因此外銷市場不會像是以前那樣穩定，因此必須因應轉變，協助廠商全球布局。

雖然吳誠文身為國科會主委發言雖指台灣半導體外銷市場不穩定，但對於台積電設廠，法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）在12日刊出資深研究員杜懋之（Mathieu Duchâtel）的分析，指出台積電與台灣仍掌握「強而有力的籌碼」，包含技術領先、戰略布局時間點、美國企業的高度依賴等3大關鍵，也指出台積電在美國設廠都順利完成，到2030年仍僅有20%先進製程會在美國。

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