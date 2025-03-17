寬宏去年EPS6.27元、配現金股利7元創新高 。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕寬宏藝術（6596）去年每股稅後盈餘（EPS）6.27元，不過董事會宣布配發現金股利7元，寫下新高紀錄，今日股價開高走高、截至9:17分為止，股價大漲4元、暫報95.3元，殖利率超過7%。

寬宏去年營收17.3億元、稅後淨利近2.1億元、EPS6.27元，董事會決議配發每股現金股利7元，含盈餘分配5元及資本公積2元。對於2025年展望，寬宏認為仍維持高成長趨勢，累計今年1-2月營收已達3.69億元，主要認列民歌50高峰會北高巨蛋與台中惠蓀堂6場演唱會、冰上迪士尼8場小巨蛋演出、冰島Sigur Ros樂團2場演出等；另自製展覽AI繪動的畫、AI sports、引進展覽田中達也，均廣受好評。

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寬宏也指出，今年營運兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與悲慘世界紀念版音樂會首度來台，江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7-8月，悲慘世界音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6~7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場；至於第三季、第四季仍有更多展演活動等待公布與售票。

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