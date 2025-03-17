避險需求支撐金價突破3000美元 本週迎地緣局勢和Fed決議考驗

受避險需求支撐，黃金價格在上週五（14日）盤中正式突破每盎司3000美元大關，創下歷史新高。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，由於地緣政治不確定性，以及美國總統川普（Donald Trump）關稅計劃對全球經濟成長影響的關注，推動避險需求，黃金價格在上週五（14日）盤中正式突破每盎司3000美元大關，創下歷史新高。本週的國際金價，外資投行預料將迎地緣局勢和美國聯準會（Fed）利率決議考驗。

綜合媒體報導，受到避險需求的支撐，現貨黃金14日盤中一度突破3000美元重要關口，最高曾觸及3004.86美元/盎司，刷新了歷史記錄高點，但隨後出現獲利了結交易，金價下跌0.1%至每盎司2986.26美元；美國4月交割的黃金期貨價格上漲0.3%，收每盎司3001.10美元。

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對此，有「新債王」之稱的華爾街知名投資人、DoubleLine執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，他認為黃金牛市尚未結束，看好金價飆漲至4000美元，等於從現階段再漲超過3成，但他不確定是否會在今年實現。

除了岡拉克外，其他華爾街投資機構也同樣看好黃金，紛紛調高黃金的目標價，麥格理集團（Macquarie Group）認為黃金價格在今年第3季時，飆升至每盎司3500美元；高盛預計2025年目標價有望突破3100美元，法巴銀行預計第2季會突破3100美元關卡等。

而關於本週的國際金價走勢，外資投行建議投資者需要密切關注地緣局勢相關消息和本週三（19日）美國聯準會（Fed）的利益決策。

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