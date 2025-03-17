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巴菲特不愛賣東西、卻出售房產子公司 ! 外媒憂 :「警鐘再現」

2025/03/17 11:58

巴菲特出售房產子公司，為美國房地產行業敲「警鐘」。（資料照，彭博）巴菲特出售房產子公司，為美國房地產行業敲「警鐘」。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）將出售旗下房地產子公司，此舉動無疑是對美國房地產市場發出了「不祥警告」；市場憂心，美國房地產市場已陷入嚴重困境。專家警告，美國住房負擔能力將下降，空置率將上升，貸款條件將收緊。

《巴隆周刊》表示，巴菲特討厭賣任何東西，而波克夏將旗下房地產部門出售，是一個不同尋常的舉動。根據波克夏財報，美國住宅服務在2024年約有820處經紀辦事處、270家加盟商，旗下員工數量高達5400人，品牌名稱包括Berkshire Hathaway HomeServices和Real Living。

專家指出，波克夏出售旗下美國家居服務公司（Home Services of America）主要是3大考量，包括美國抵押貸款利率飆升、房屋銷售暴跌以及 2.5 億美元的訴訟和解金對公司造成衝擊。因此，巴菲特正在進行戰略撤退，這預示著未來美國房地產行業恐將出現更深的麻煩。

報導指出，受聯準會（Fed）升息，推升美國抵押貸款利率上揚，30年期固定抵押貸款利率已飆升至6.8%，幾乎是2021年低利率的2倍，現今美國房屋銷售大幅放緩，2023年現有房屋的銷售也跌至近30年來最低水平。

此外，美國待售房屋在市場上停留的時間越來越長，賣家正面臨求下降，導致某些地區的房價下降，美國房地產市場面臨巨大壓力。

美國商業地產也隱危機，包括辦公室空置率創歷史新高，購物中心難以吸引人潮，銀行對大型房地產交易的貸款也越來越猶豫，為本已不穩定的房地產市場增添了一層不確定性。

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