李嘉誠賣43座港口 重擊中國一帶一路布局

中國加大對李嘉誠巴拿馬港口交易的譴責，恐加快港企逃離中港市場。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠賣巴拿馬港口經營權一事餘波盪漾，北京當局連續兩度發聲批評該筆交易案，其嚴厲的態度與道德綁架心態，恐導致香港私企加快套現資產，逃離中港。據報導，中國對於巴拿馬港口交易的譴責，導致長江和記股價在上週五下跌6.4%，創2020年以來最大跌幅。

長和股價在星期一上午11點10分上漲0.5%，每股報46.5港元。

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彭博報導，中國當局在報紙上發表第二篇評論文章批評長江和記實業出售巴拿馬港口股份的計劃，加大對其施壓。國務院港澳辦在上週六轉載《大公報》評論稱，香港公司出售港口計劃引發中國人民深切憂慮，質疑這筆交易是否「損國利器、助紂為虐」。

專家指出，過去中國透過「一帶一路」直接或間接地控制全球多個重要港口，形成對全世界海權的影響，但在川普總統再次重返白宮後，中國這項政策開始遭受打擊。預計長江和記實業出售位於23個國家的43座港口業務後，美資將會調整這些港口的航運政策，恐影響北京在全球「一帶一路」的布局。

據報導，現年96歲的李嘉誠親自參與了該交易案的談判，只用了幾星期的時間就達成了協議。在這項交易中，和記黃埔在中國和香港的港口並不予出售，僅涉及海外資產，並不需要北京的批准。

長江和記及其姊妹公司長江實業集團是在開曼群島註冊，這是自2015 年該集團重組時所調整的。觀察長江和記實業的營收，近90%是來自歐洲、北美和澳洲。

專家表示，長江和記實業總部位於香港，並不屬於中國政府所有，本不需要北京批准的一樁海外資產交易案，事後卻出現當局連續譴責，這引發了人們對中國政府可能以某種方式試圖干預的擔憂。

據報導，這不是李嘉誠第一次被中國政府抨擊。2015年，新華社旗下智庫曾發「別讓李嘉誠跑了」的文章，狠批他在中國撤資，之後幾年也不時有類似的聲音在中國網路平台流傳。

美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，此事件釋放的信號是，或許有很多港資的私有企業正在加快轉移資產，趕快賣掉、趕快跑。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對自由亞洲電台表示，長江和記實業想刻意避開捲入中美政局交鋒，但最終還是被捲進。此舉的影響性，是進一步抹去香港作為國際中間人的角色，以及香港國際金融中心的地位。

莊嘉穎指出，巴拿馬港口等交易雖已完成原則性協議，但還有145天的獨家磋商期。如果此樁交易在港澳辦轉發文後有變動，將會讓已不穩定的中美關係再添變數，雙方磨擦恐擴大。

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