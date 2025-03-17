紅海衝突升級！胡塞武裝威脅報復，油價飆逾1%（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紅海衝突升級，美國誓言「打到底」，而胡塞武裝也威脅報復，紅海是全球重要航運通道，衝突升級可能威脅航運安全，導致原油供應中斷風險上升，推高油價，週一亞洲交易時間油價飆漲逾1%。

西德州原油期貨週一油價開高走高，一度觸及每桶67.67美元，截至台北時間8點37分，報67.58美元，漲1%。

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倫敦布蘭特原油期貨亦開高走高，觸及71.36美元，截至8點39分報，71.29美元，漲1.01%。

外媒報導，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）週日（16日）表示，美國將繼續打擊胡塞武裝，直到其停止襲擊航運，與此同時，胡塞武裝暗示可能升級行動，以回應前1天美國發動的致命空襲，

美國與胡塞武裝的衝突正在升級，雙方均表現出強硬態度，專家表示，這場衝突不僅加劇了紅海地區的緊張局勢，還可能對全球航運安全和地區穩定產生深遠影響。

而紅海是全球重要航運通道，衝突升級可能威脅航運安全，導致原油供應中斷風險上升，推高油價。此外，市場對中東局勢的擔憂也可能加劇油價波動。

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