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金融危機重演！財長貝森特警告：白宮正在阻止「必然」發生的大災難

2025/03/17 10:41

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國「必然」會發生金融危機，財政部長貝森特週日表示，川普政府正致力於防止，因過去幾年政府大規模支出而引發的金融危機，他指出，「沒有任何保證」顯示不會出現經濟衰退。

CNBC報導，貝森特在美國全國廣播公司（NBC）的“與媒體見面”節目中說道，「我可以保證的是，我們將會遭遇1場金融危機。我研究過它，也教過它，如果我們一直保持這樣的支出水平，那麼一切都是不可持續的」，我們正在阻止，並讓一切走上可持續發展的道路。

自上任以來，川普總統改善政府財政狀況當作首要任務，然而，川普上任的第1個月，美國的債務和赤字問題進一步惡化，2月的預算赤字已超過了1兆美元。

貝森特指出，「沒有任何保證」，顯示不會出現經濟衰退。

對於美股近期下跌約10%，陷入修正期，貝森特認為，市場目前所經歷的回檔是良性的，川普的親商政策將在長期內促進市場和經濟發展。

他進一步指出，「我從事投資業已經35年了，我可以告訴你，調整是健康的。他們很正常」，他直接地說，不健康的是，市場過於樂觀，這就是金融危機的起因。如果有人在2006年和2007年踩下煞車，情況可能會更健康。我們就不會遇到2008年那樣的問題了。

他進一步指出，從長遠來看，如果我們實施良好的稅收政策、放鬆管制和保證能源安全，市場就會表現良好，但他認為1週的時間並不能改變市場。

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