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紅海衝突升級！航運股再迎運價上漲利多

2025/03/17 08:55

紅海衝突升級！航運股迎運價上漲大利多（業者提供）紅海衝突升級！航運股迎運價上漲大利多（業者提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紅海衝突升級，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）週日（16日）表示，美國將繼續打擊胡塞武裝，直到其停止襲擊航運，與此同時，胡塞武裝暗示可能升級行動，以回應前1天美國發動的致命空襲，專家表示，這場衝突不僅加劇了紅海地區的緊張局勢，還可能對全球航運安全和地區穩定產生深遠影響，而運價恐因衝突升級而上漲，航運股可望迎來大利多。

外媒報導，赫格塞思在福克斯新聞節目中明確表示，恢復紅海的航行自由是美國的「核心國家利益」，並指責伊朗長期縱容胡塞武裝。美國官員透露，此次軍事行動可能持續數週，目標是徹底阻止胡塞武裝對航運的威脅。

胡塞武裝領導人Abdul Malik al-Houthi在電視講話中表示，只要美國繼續攻擊葉門，其武裝人員就會繼續襲擊紅海的美國船隻。胡塞武裝軍方發言人還聲稱，為報復美國的襲擊，該組織用彈道飛彈和無人機襲擊了美國杜魯門號航母及其戰艦，但未提供證據。美國官員則表示，美軍擊落了11架胡塞武裝無人機，並跟蹤了一枚墜落在也門沿海的導彈。

美國與胡塞武裝的衝突正在升級，雙方均表現出強硬態度，未來，這場衝突的走向不僅影響也門和紅海地區的穩定，還可能對全球航運安全和人道主義局勢產生深遠影響。

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