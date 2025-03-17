川普大打關稅戰因曝光！擬建立主權基金買比特幣（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大舉徵收關稅原因曝光！美國總統川普上週簽署行政命令，下令財政部和商務部在未來12個月內成立主權財富基金，已離開摩根士丹利的投資銀行家格萊姆斯（Michael Grimes）傳出將負責領導，該基金預計資金來源為關稅，幣圈預測，川普可能用其買入比特幣。

川普上週宣佈建立美國比特幣戰略儲備，不會直接買入比特幣，而是採用聯邦政府沒收的數字資產，令加密貨幣投資者感到失望。

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但是，白宮公告川普的行政命令時，提到了1個重要的信息，公告指出，美國財政部長與商務部長應制定「無需額外預算、不對美國納稅人增加成本」的中性策略，以獲取更多的比特幣。

他此前簽署了另1個重要的行政命令，即下令財政部和商務部在未來12個月內成立主權財富基金。

幣圈媒體BlockTempo報道，這使得加密社群揣測，該主權財富基金有可能用來建立比特幣戰略儲備。

美國CNBC、路透社引述兩位知情人士透露，關於格萊姆斯可能領導創建和領導主權財富基金的討論仍在進行中，但尚未做出最終決定。由於討論屬於機密，消息人士要求匿名。

消息人士稱，該基金的收入來源此前未披露，旨在由對外國徵收的關稅收入作為支持。消息人士警告稱，該討論尚處於早期階段，有關該基金增資方式的計劃可能會發生變化。

隨著美國關稅增加，若新建立的美國主權基金通過，意味著川普政府將有資金買入比特幣，基本符合「無需額外預算、不對美國納稅人增加成本」的中性策略。

川普此前曾表示，擬議中的新基金可能通過「關稅和其他合理措施」來籌資。1位消息人士稱，關稅收入可能由所謂的美國國家稅務局（External Revenue Service）提供，川普希望成立這個機構來處理關稅收入。

美國新主權財富基金的資金來源細節此前從未報道過，凸顯出主權財富基金的計劃已開始成形，儘管人們對創建這種投資工具的可行性存在質疑。

一旦成立，該主權財富基金將使美國與許多其他國家（特別是中東和亞洲國家）並駕齊驅，這些國家都已推出類似的基金，以政府資金進行直接投資。

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