美股下一步何去何從？全看這項關鍵指標

美股下一步何去何從？專家表示，全看資金流動性。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數上週從高點下跌10%，進入修正的拋售，引發市場恐慌，然而在投資者仔細研究市場情緒指標和關鍵價格水平，以尋找復甦或進一步下滑的線索之際，專家認為，他們還需要關注一個更模糊的方面，那就是資金的流動性，它將左右美股下一步走向。

外媒報導，從1987年崩盤到新冠疫情，股市危機都有1個共同主題：流動性枯竭加劇了市場走勢。現在，隨著衍生品的快速增長，人們關注期權部位如何影響現貨市場，特別是考慮到衍生品崩盤，往往會留在記憶中。

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雖然芝加哥期權交易所恐慌指數VIX穩步攀升至接近30，然後回落，股價也持續下跌，但標普500看跌期權偏斜趨平，VIX看漲期權與看跌期權比率下降，這些跡象表明，部分股市下跌是由於投資者通過出售股票和相關期權對沖來獲利了結。

未平倉VIX看漲期權與看跌期權的比率已經下降，這主要歸因於流動性，根據芝加哥聯邦準備銀行和芝商所集團的1項市場深度指標，流動性基本保持穩定。

法國巴黎銀行股票衍生品策略師Benedicte Lowe和歐洲股票衍生品策略主管Georges Debbas表示，流動性顯然是現貨市場吸收期權產生的流動性的關鍵，主要風險是當交易商大量做空且流動性被撤回時，你可能會看到現貨大幅超調。

標普500指數的下跌主要發生在流動性較高的正常交易時段，這些走勢並非由於令人震驚的數據點或公告，而是由於關稅聲明和貿易威脅的穩定鼓聲，其中大部分在幾小時內就被撤回。

儘管投資者正確地關注標普500指數每天有超過2兆美元的非delta調整名義期權交易部位，但還有5000億美元的前月期貨以及深度現金和交易所交易基金市場來吸收正常市場條件下的對沖流動。

Rational Equity Armor Fund和Catalyst Hedged Equity Fund的投資組合經理Joe Tigay表示，最近的劇烈波動，無論是由於DeepSeek AI新聞，還是瘋狂的美元/日元波動，都是在流動性較低時開始的。在避險情況下，當造市商撤回報價時，較小訂單的影響可能會顯著增加，這將導致至少是日內的價格扭曲。

期權對單隻股票而非更廣泛指數的影響可能最大，在這些股票中，較小的整體交易量可能導致單邊期權交易在交易商平倉時推動股價。

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