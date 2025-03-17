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川普再提台積電 讚魏哲家「最受敬重的人之一」

2025/03/17 08:17

川普（右）近日再度提到台積電，並稱董事長魏哲家（左）是「商界最受敬重的人之一」。圖為2人3日在白宮共同開記者會。（歐新社資料照）川普（右）近日再度提到台積電，並稱董事長魏哲家（左）是「商界最受敬重的人之一」。圖為2人3日在白宮共同開記者會。（歐新社資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電3月3日宣布加碼在美國投資1千億美元（約新台幣3.3兆元），並由美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家共同開記者會宣布，引發國際關注。川普近日受訪，自認關稅政策奏效，他也再度提到台積電，並稱台積電董事長魏哲家是「最受敬重的商界人士之一」，斥資「2千億美元」投資。川普還說：「忘掉來自台灣的晶片吧！」

川普近日上美國電視節目「全力以赴」（Full Measure），接受主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）訪問，節目於17日上線並刊出全文

川普在訪問的第一部分提到俄烏停火和關稅政策，主持人問及，關稅問題和金融市場都經歷混亂不堪的一週，很多人不了解關稅以及其運作方式。川普回應，美國已經被欺騙幾十年，加拿大對美國來說是一場災難，卻沒人做任何事。川普接著強調「我們將要徵收很多關稅，並將在4月2日這天到來」。

主持人認為「關稅要長遠才能看見好處」，川普對此並不認同，他表示，關稅的成效是立即的，當工廠開始興建，就會湧入大筆金錢和大量工作機會，這些工廠需僱用承包商、分包商、混凝土、鋼鐵公司等，當他們遷入正式運作後，外界會看到更大的影響。

川普以台積電為例提到，他強調世界最大的晶片製造商到美國投資2000億美元，商界最令人尊敬的人物之一「魏先生（指魏哲家）」來花了數千億美元，大部分都花在亞利桑那州，這些公司的發展水準是前所未見的。

「忘掉來自台灣的晶片吧！」川普還說，「他們進來是因為關稅，他們進來也是因為我」、「他們進來是因為關稅和激勵措施，因為如果不這樣做，他們將要付非常高的關稅，才能獲得在美國銷售產品的特權」。

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