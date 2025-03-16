韓媒：500萬三星電子股東目光 聚焦輝達黃仁勳

主導全球人工智慧半導體市場的輝達將於17日開始舉辦開發者大會「GTC 2025」。圖為輝達執行長黃仁勳。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕主導全球人工智慧（AI）半導體市場的輝達將於17日開始舉辦開發者大會「GTC 2025」。韓國朝鮮日報報導，500萬三星電子股東的目光聚焦在輝達執行長黃仁勳的身上，希望重演去年活動結束後，帶動韓股飆漲的成績。

黃仁勳將在今年這次活動中展示公司的產品，以及他對AI市場的評估，全球媒體都將出席。GTC由輝達主辦，是一年一度的人工智慧大會，以AI為主題，介紹機器人、計算、汽車等各個領域的創新技術並分享知識。三星電子和SK海力士也將參加並計劃推出最新的AI記憶體和解決方案。

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去年GTC 2024活動結束後，三星電子等半導體股在國內股市立即飆漲。投資人希望，在GTC 2025的催化下，年初受「CES 2025」推動、機器人和人工智慧相關股票飆升的股市反彈能夠重演。

不過，國內外政治不確定性仍是抑制投資情緒的因素。美國川普政府在關稅政策上依然表現得前後矛盾。除了美國政府連日推出的激進關稅政策外，川普宣稱經濟已進入轉型期，也為全球股市帶來沉重打擊。美國股市大幅下跌。

此外，「大手筆」外資繼續為淨賣家。上週外資在股市除12日外，每天都呈現淨賣出。 11日外國人也淨賣出逾1.5兆韓元。NH Investment & Securities預測本週KOSPI指數將在2500至2650點之間波動。

半導體產業上週呈現上漲趨勢。將於17日至21日舉辦的GTC 2025活動是否會進一步提振半導體產業，備受矚目。

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