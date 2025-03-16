台灣沒入榜！2025全球20大美食之都揭曉 冠軍是「它」

《Time Out》發布2025年全球最佳美食之都，美國紐奧良奪冠。圖為紐奧良小龍蝦。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國知名文化雜誌《Time Out》發布2025年全球最佳美食之都，前20名榜單中，美國紐奧良奪冠，曼谷緊追在後，第三名是哥倫比亞麥德林（Medellin）。

《Time Out》蒐集全球約1萬8500人的問卷，近日揭曉全球20座最佳美食之城，奪冠的是美國紐奧良（New Orleans），這座城市融合法國、西班牙、越南、非洲的飲食風味，全市處處皆可找到經典菜餚。如果只吃一樣，一定要吃小龍蝦，但小龍蝦是季節性美食。

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第二名是泰國曼谷，《Time Out》認為曼谷街頭小吃聞名世界，推薦讀者跟隨人潮找好料，或到舊城區或唐人街覓食；第三名是哥倫比亞麥德林，無論任何價位，在麥德林都可以找到豐富的美食，高達89% 的當地人表示上館子吃飯很實惠。

至於第四名到十名依序為，南非開普敦、西班牙馬德里、墨西哥首都墨西哥城、奈及利亞拉各斯（Lagos）、中國上海、法國巴黎、印尼雅加達。

第十名至底十五名為，摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）、祕魯利馬、沙烏地阿拉伯利雅德、印度孟買、阿拉伯聯合大公國阿布達比。

第十六至第二十名依序為，埃及開羅、葡萄牙波多（Porto）、加拿大蒙特婁、義大利那不勒斯、哥斯大黎加聖荷西（San José）。

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