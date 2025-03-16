美學者：習近平只重「科技強國」大規模刺激不會有

習近平只重「科技強國」，外界期待的大規模刺激政策預料不會到來。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國全國人大與政協「兩會」日前結束，期間中國總理李強數度強調將以消費推動經濟成長。專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但由於中國國家主席習近平全心聚焦於「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。

自由亞洲電台報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）14日舉行座談會，探討「兩會」釋出的政經信號。儘管李強在全國人大開幕演說中，31次提到消費，但CSIS中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，外界期待的大規模刺激政策仍不會推出。

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他說，雖然多數人認為，中國應刺激消費，讓民眾降低預防性儲蓄、放心消費，才能解決內需疲軟問題。但中國領導高層的想法不同，他們認為內需的問題在於市場上缺乏足夠優質的商品與服務，因此若提升產品供給與品質，消費者自然將提高支出。

布魯金斯學會研究員席恩（Jonathan Czin）也認同大規模刺激消費的政策不會推出，「因為習近平堅信以意識形態治國」。

他說，習近平非常關注高科技產業，高科技與製造業被視為是緩解經濟困境的關鍵，「我認為他不太在意房地產行業的現狀，在他看來房地產問題是過度金融化資本主義的失控，因此對於許多房企遭受損失，他似乎不太擔憂，這就是為什麼政府在緩解房市危機的措施相對有限，他們的作法更傾向於穩定市場，而非全面救市」。

他補充，習近平的權力鞏固，不存在對手，在此情況下，他願意承擔更高風險，並持續加大對高科技產業的投資。而鑑於美中關係可能走向貿易戰，北京也在累積資金儲備，以因應未來的不確定性。他強調，雖然中國的經濟深受多重結構性問題困擾，但都不足以改變北京「重投資、緩刺激」的策略，即使美國總統川普揮舞關稅大棒，也不會改變北京的經濟政策。

CSIS中國商業與經濟研究部副主任麥怡瑞（Ilaria Mazzocco）表示，中國人工智慧應用程式深度求索（DeepSeek）的成功，為北京在高科技產業的投資增添信心，「習近平的經濟戰略無疑是由高科技產業發展，來支撐增長」。

紐約時報報導，習近平在兩會期間明確表示，他不希望任何事阻礙他讓中國超越對手、成為科技超級強權的計畫。經濟放緩、沈重的地方政府債務，乃至與美國的貿易戰，都無法阻撓他取得全球科技領先地位的目標。

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