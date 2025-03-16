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美股7巨頭跌破頭 彭博：太多不確定性 沒人願意「接住落下的刀」

2025/03/16 20:53

分析師表示，美國七大科技股的市值看起來比去年好很多，但不是底部，目前仍存在太多不確定性，情況會先變得更糟，之後再好轉。（美聯社）分析師表示，美國七大科技股的市值看起來比去年好很多，但不是底部，目前仍存在太多不確定性，情況會先變得更糟，之後再好轉。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，隨著標準普爾500指數從近期高點下跌10%，美股七大科技巨頭（蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms和特斯拉）市值已從高位回落，不過，許多交易員認為目前還有太多不確定性因素，未能吸引買家買進。

Leverage Shares高級研究分析師Violeta Todorova表示：「雖然我承認七大科技股的市值看起來比去年好很多，但我不認為這是底部。我很想趁低價買入，但目前仍存在太多不確定性，我認為情況會先變得更糟，之後再好轉」。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示：「沒有人願意介入並接住這把落下的刀」；「存在太多的不確定性。這就是我們未能實現持久反彈的原因。」

根據此次拋售導致追蹤七大科技巨頭的彭博指數的本益比，達到華爾街分析師未來12個月預期利潤的26倍。在達到2018年和2022年的低點之前，還有很大下跌空間：約為預期收益的19倍。

儘管上週五科技股上漲，但那斯達克指數100股票指數本週仍下跌2.5%，較2月的歷史高點下跌11%。該指數最大的成分股蘋果公司遭遇兩年多來最大單週跌幅。

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