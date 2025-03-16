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買到缺貨！越南湧現搶金潮 金飾店祭限購令

2025/03/16 20:02

金價飆新高，越南湧現搶購潮。（路透）金價飆新高，越南湧現搶購潮。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於避險資金湧入，上週五（14日）金價一度飆破每盎司3000美元，越南湧現搶金潮，許多金飾店擠滿排隊人潮，店家只好祭出限購令，每人只能買1兩（約37.5克）的金戒指。

《越南快訊》報導，由於經濟不確定性導致全球資金湧入避險資產，黃金價格創新高，上週五（14日）越南的金飾店擠滿顧客，胡志明市Saigon Jewelry Company金飾店有30人排隊，且限制每人只能買1兩金戒指，防止囤積，一兩約37.5 克或 1.2 盎司。

河內一些受歡迎的黃金街也出現排隊情況，市中心兩家Bao Tin Minh Chau門市擠滿人，顧客必須等待數小時才能買到，這些商家以每兩 9650 萬越南盾（約台幣12.5萬）的價格出售金條，每人限購2兩。

Bich Ngoc 足足等了70 分鐘才買到，她解釋自己有一筆黃金債務要還，擔心如果再拖延購買，價格快速上漲恐造成更大的損失。

28 歲的 Huyen 也在上個月買入1兩，她說，本來想等待金價回檔，價格卻持續上漲，「我不能再等了」。一些顧客也將他們的購買黃金的動力歸因價格上漲，擔心可能會錯過獲利機會。

報導指出，大多數金飾店都面臨黃金短缺，無法確認商品何時到貨。部分金飾店接受客人預先付款，等待2週交貨，每人最多購買3兩。

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