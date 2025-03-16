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中國掀起「窮人風」！年輕人開始比窮 網揭心酸生活

2025/03/16 19:07

中國年輕人開始流行「極致低消費」，網路出現「比窮」的情況。（示意圖，彭博）中國年輕人開始流行「極致低消費」，網路出現「比窮」的情況。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，內需不振、消費降級。現在，中國民眾沒有炫富的本錢，反而開始流行「極致低消費」，網路開始出現人人「比窮」的情況。有網友笑稱，以前比誰富，現在比誰省。

綜合外媒報導，中國消費觀念轉變，近日，中國極致低消費的話題引發網友共鳴，像是月薪3萬元人民幣（以下同，約新台幣13.5萬元）的白領搶12元便當（約新台幣54元）；北京金融區的人開始自帶午餐；機票預算大降，98元人民幣（約新台幣443元）特價航線搜索量暴漲400%；喜茶4元（約新台幣18元）純茶系列售罄30萬杯。

有網友笑稱「以前比誰富，現在比誰省」，還有網友表示「泡麵的料包我煮一次不倒掉，買麵往裡加，一個料包可以泡三次」，還有人改用低價肥皂、停用信用卡，甚至一天只吃兩頓，在速食店純坐吹空調，消費降級導致許多實體店倒閉潮加劇。

分析認為，「比窮」的背後原因很多，家庭收入71%被房貸、教育和醫療吞噬，35歲以上員工再次就業難，年輕人也覺醒了，不再為品牌溢價買單。

山東一位民眾受訪表示，他們能感受到這種消費降級，省錢已經是共識了。一些超市裡有即期食品，越來越多的人去撿便宜。連鎖餐廳也打價格戰，以前高高在上，為了維持它的市場，現在價格更親民了。據他觀察，當地的實體店鋪，倒了一批，再開起來一批，又循環一次，新開的趕不上倒閉的速度。租金也會崩盤，誰的租金低租誰的，現在轉租已經有不要轉讓金的跡象。

時事評論員指出，年薪3萬的中產，搶12塊錢的便當，不僅僅是一個省錢的問題，主要的原因是一些中產不看好6個月或者一年以後的經濟。這說明中國人已意識到，經濟長期處於寒冬，可以說是無望的等待，把必須生活消費降到最低，錢留下來，防止未來出現什麼不測。

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