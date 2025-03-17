晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

與鄰換地自建房屋 這種情況要課贈與稅

2025/03/17 07:30

高雄國稅局表示，土地相互交換，價差部分若無補償約定，應課徵贈與稅。 （記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，土地相互交換，價差部分若無補償約定，應課徵贈與稅。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕李君即將退休，打算回鄉自建房屋居住，因其土地未臨道路，想用A土地跟鄰地所有權人交換臨近道路的B土地，若交換土地價值不相等，是否要申報贈與稅？財政部高雄國稅局說明，土地相互交換，取回土地與原持有土地有價差，差額部分若無補償約定，取得土地價值減少者應課徵贈與稅。

高雄國稅局指出，根據「遺贈稅法」第10條規定：「遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；……所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準……。」另，「遺贈稅法」第5條第2款明定，以顯著不相當代價讓與財產、免除或承擔債務者，其差額部分以贈與論，課徵贈與稅。

因此，土地所有權人辦理土地交換，各人取回的土地，按交換時土地公告現值計算土地價值，較原持有土地依公告現值計算的價值不相等時，其間產生的差額部分若無補償約定，屬於以顯著不相當的代價讓與財產，其差額應課徵贈與稅，取得土地價值減少的人即為贈與人，依法應申報贈與稅。

舉例說明，李君2025年度以A地跟鄰地所有權人交換B地，A地面積1000平方公尺，持分為全部，交換時土地公告現值為每平方公尺1.2萬元，土地價值為1200萬元；B土地面積670平方公尺，持分為全部，交換時土地公告現值為每平方公尺1.4萬元，土地價值為938萬元；由於李君取得B土地價值較原持有A土地價值少262萬元，差額部分如無補償約定，應檢附相關資料向國稅局申報贈與稅。

高雄國稅局提醒，民眾辦理贈與稅申報，除了臨櫃之外，也可至財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）辧理贈與稅網路申報；若有相關法令適用疑義，可撥打免費服務電話0800-000321或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財