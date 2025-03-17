與鄰換地自建房屋 這種情況要課贈與稅

高雄國稅局表示，土地相互交換，價差部分若無補償約定，應課徵贈與稅。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕李君即將退休，打算回鄉自建房屋居住，因其土地未臨道路，想用A土地跟鄰地所有權人交換臨近道路的B土地，若交換土地價值不相等，是否要申報贈與稅？財政部高雄國稅局說明，土地相互交換，取回土地與原持有土地有價差，差額部分若無補償約定，取得土地價值減少者應課徵贈與稅。

高雄國稅局指出，根據「遺贈稅法」第10條規定：「遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；……所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準……。」另，「遺贈稅法」第5條第2款明定，以顯著不相當代價讓與財產、免除或承擔債務者，其差額部分以贈與論，課徵贈與稅。

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因此，土地所有權人辦理土地交換，各人取回的土地，按交換時土地公告現值計算土地價值，較原持有土地依公告現值計算的價值不相等時，其間產生的差額部分若無補償約定，屬於以顯著不相當的代價讓與財產，其差額應課徵贈與稅，取得土地價值減少的人即為贈與人，依法應申報贈與稅。

舉例說明，李君2025年度以A地跟鄰地所有權人交換B地，A地面積1000平方公尺，持分為全部，交換時土地公告現值為每平方公尺1.2萬元，土地價值為1200萬元；B土地面積670平方公尺，持分為全部，交換時土地公告現值為每平方公尺1.4萬元，土地價值為938萬元；由於李君取得B土地價值較原持有A土地價值少262萬元，差額部分如無補償約定，應檢附相關資料向國稅局申報贈與稅。

高雄國稅局提醒，民眾辦理贈與稅申報，除了臨櫃之外，也可至財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）辧理贈與稅網路申報；若有相關法令適用疑義，可撥打免費服務電話0800-000321或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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