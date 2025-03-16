年薪逾690萬！全球AI職業高薪「10國家」 亞洲4國上榜

美國《AI4Beginners》網站整理出，全球有10個國家為了吸引頂尖人才，提供了最具競爭力的高薪。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）不只是當前的流行詞，而是未來的關鍵技術。調查發現，近86%的雇主計劃在2028年前使用與AI相關的工具，而具備AI技能的專業人才，薪資預計將提高最多30%。美國《AI4Beginners》網站指出，儘管世界各地對AI專業人才的需求都很高，但全球有10個國家為了吸引頂尖人才，提供了最具競爭力的高薪，當中包含4個亞洲國家，而法國的高階AI工程師年薪可高達19.5萬歐元（約新台幣694萬元），以下順序非排名。

1.美國。美國的AI職位需求在近年來激增。2023年，僅有169045個招聘職位要求具備AI技能。美國公司願意提供六位數的薪水，平均年薪為14.6萬美元（約新台幣480萬元）。加州尤其是薪資最為優渥的州之一，AI專業人士的年薪平均達15萬美元（約新台幣493萬元）。

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2.英國。根據2200名英國商業決策者的調查，對於具備AI技能的人才，英國企業願意提供更高的薪資。與不具備適當AI技能的人相比，擁有該技能的人的薪資最高可上漲45%，具有深度學習、自然語言處理（NLP）等專業的AI工程師，平均年薪可達7萬英鎊至10萬英鎊（約新台幣296萬至423萬元）。

3.印度。印度各大城市的公司願意支付巨額薪酬來應對人工智慧領域的人才短缺。印度對人工智慧專業人員的需求大部分來自IT、零售、醫療保健、銀行、保險、電信、製造業和汽車業等。中階AI職位的起薪年薪為500萬盧比（約新台幣190萬元），高階職位可達1500萬印度盧比（約新台幣569萬元）。

4.法國。法國正在經歷一場企業間爭奪最佳AI才的競爭，這使得公司提供最高薪水來招募最優秀的1%人才。雖然薪水取決於經驗、技能等各種因素，但法國的AI工程師的年薪預計在 5.5萬歐元至13萬歐元之間（約新台幣196萬至462萬元）。高階AI工程師的年薪可高達19.5萬歐元（約新台幣694萬元）。

5.日本。日本對熟練的AI專業人員的需求促使公司為最優秀的AI專業人員提供豐厚的薪水。所有公司都需要人工智慧專業人員，像是索尼、軟銀和豐田等品牌正在突破極限，以招募傑出的人工智慧人才。機器學習（ML）工程師的年薪在900萬日元至1200萬日元之間（約新台幣197萬至263萬元），其他人工智慧專業人士也獲得了類似的薪資範圍。

6.中國。中國本土的科技巨頭正努力為其組織尋找最優秀的人工智慧人才。這使得小米、美團、百度等許多公司提供更高的薪資來吸引優秀的人工智慧專業人才。雖然各種AI工作的需求都很高，但NLP專業人員的月薪高達2.4萬人民幣（約新台幣10.9萬元），是一般IT專業人員收入的2倍。對深度學習專業人員的需求也大幅增加，平均月薪為2.62萬人民幣（約新台幣11.9萬元）。

7.德國。德國在聘用AI技術人才方面也處於領先地位，並願意提供高於平均水平的薪資待遇來吸引合適的專業人才。一名普通的AI專家年薪預計約為9.4萬歐元（約新台幣334萬元）。對於更有經驗的專業人士來說，薪資範圍可能更高，平均年薪為11.5萬歐元（約新台幣409萬元）。招募人工智慧專家的公司希望應徵者掌握Python、JavaScript、C++/CLI、資料探勘和大數據分析等技能，未來5年，人工智慧人才的薪資將增加8%。

8.加拿大。招募熟練的人工智慧人才是加拿大近66%雇主的首要任務，但大多數雇主發現找到合適的專業人才具有挑戰性。他們也願意為擁有合適AI技能的專業人士，支付高出25%甚至更多的薪水。加拿大的AI就業市場利潤豐厚，因此可以考慮在這裡探索機會。雖然薪資待遇因職位不同而有所差異，但AI專業人員的平均年收入可達10.3萬加元（約新台幣235萬元）。首席資料科學家的年薪高達17.5萬加元（約新台幣399萬元），而資料科學總監的年薪則高達22.4萬加元（約新台幣510萬元）。

9.澳洲。澳洲也大規模採用人工智慧，導致各公司在薪資方面展開競爭，以吸引最優秀的人工智慧人才。調查結果顯示，澳洲近84%的雇主正在採取有效措施幫助員工接受人工智慧。約有52%的雇主專門尋求招募具有AI技能的專業人士。雖然人工智慧專業人員的薪水因具體職位、經驗和其他因素而異，但平均人工智慧專業人員的年收入可達12.3萬美元（約新台幣404萬元），經驗豐富的專業人士每年的收入可以遠超過20萬美元（約新台幣657萬元）。

10.新加坡。新加坡五分之四的組織預計未來幾年對AI技能的需求將會增加。雖然他們正在積極嘗試聘請最優秀的人工智慧專業人士，但缺乏合格候選人等因素使得招募變得困難。擁有合適AI技能的專業人員的薪資預計將增加25%或更多，具體取決於他們的經驗、技能等。

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