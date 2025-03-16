美國之音等媒體被川普無預警埋葬 白宮草率寫下「再見」

美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台，以及其他電台的數百名員工在周末收到一封電子郵件，表示他們將被禁止進入辦公室，並必須交出記者證和辦公室發放的設備。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府於3月15日要求美國之音 （VOA） 和其他美國資助的廣播公司的記者休假，突然凍結這些數十年來一直被視為對打擊俄羅斯和中國信息攻勢至關重要的媒體。

美國之音、自由亞洲電台、自由歐洲電台，以及其他電台的數百名員工在周末收到一封電子郵件，表示他們將被禁止進入辦公室，並必須交出記者證和辦公室發放的設備。

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美國之音台長邁克爾·阿布拉莫維茨（ Michael Abramowitz ）週六在Facebook上發文稱，他和「幾乎所有」1300名員工都被要求休假。他說：「美國之音是美國的無價之寶，在反對共產主義、法西斯主義和壓迫，以及在爭取全世界自由和民主的鬥爭中發揮著至關重要的作用。」他指出，美國之音以48種語言報導，每週覆蓋3.6億人。

據六位不願透露姓名的消息人士向CNN透露，甚至連美國之音的高級編輯都被勒令停止工作，因此員工們預計該廣播公司的全球新聞報導將陷入停頓。一位資深記者表示：美國之音已經被封殺了，至少目前是這樣。

川普已經徹底廢除美國的全球援助機構和教育部，並於3月14日發布行政命令，將美國全球媒體署列為「總統認為不必要的聯邦官僚機構組成部分」之一。

白宮新聞官員哈里森·菲爾茲（Harrison Fields）回應的語氣則更加隨意，只是用20種語言在X上寫下「再見」，以此諷刺這些媒體的多語言報導。

自由歐洲電台、自由電台於冷戰期間開始向蘇聯集團進行廣播，負責人稱取消資助是「給美國敵人的一份大禮」。美國之音成立於1942年2月，總部坐落在首都華盛頓，由美國國際媒體署 監管，經費由美國國會撥款，美國納稅人出資。

無國界記者組織譴責這項決定，稱其「威脅全球新聞自由，否定了美國80年多來支持資訊自由流動的歷史」。

眾議院外交事務委員會民主黨領袖格雷戈里·米克斯和民主黨資深眾議員路易斯·弗蘭克爾在一份聯合聲明中表示，川普的舉動將「對美國在全球打擊宣傳的努力造成持久損害」。

美國之音隸屬於美國全球媒體署（USAGM），該署也經營自由歐洲電台、自由亞洲電台和中東廣播網等網路。這些網路也面臨川普的裁員威脅，因為與營運商的合約已經被終止。

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