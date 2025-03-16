首位華人執行長砸錢挺！陳立武同意自掏腰包買8億英特爾股票

英特爾新任執行長陳立武。（取自英特爾官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體產業大老陳立武（Lip-Bu Tan）成為英特爾創立57年以來首位華人執行長，陳也同意在就任30天內購買價值2500萬美元（約台幣8.2億）的英特爾股票，展現對公司的支持。

英特爾13日宣布聘任陳立武擔任執行長，自3月18日起生效。陳立武也在個人LinkedIn（領英）帳號PO文指出，自己很榮幸在英特爾重要的歷史時刻接下執行長一職，AMD執行長蘇姿丰也留言祝賀。

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為了展現對英特爾的信心，陳立武同意在上任後30天內購買價值2500萬美元的英特爾股票。英特爾聲明稱，陳立武此舉展現其對英特爾的信心及對創造股東價值的承諾。

由於英特爾沒有錯失AI熱潮，其股價在短短四年內重挫3分之2，近期則因陳立武接掌CEO的消息激勵，13日當天股價收盤上漲逾 14%，14日再漲1.48%，收24.05美元。

目前市場正在關注陳立武如何帶領英特爾突圍，《華爾街日報》認為，新任執行長陳立武很快就必須回答有關英特爾最熱門問題：是否會分拆英特爾的設計和代工業務。產業領袖和分析師表示，製造晶片是一筆龐大的開支，英特爾目前無力負擔，前董事會成員也呼籲分拆。

知情人士還說，陳立武可能只剩下1年的時間來扭轉英特爾的頹勢。陳有數十年的投資新創公司和營運公司的經驗，也曾擔任益華電腦（Cadence Design Systems）的執行長達13年之久，這為陳提供指引，包括削減開支、迅速行動，努力將英特爾重新打造成一家技術領先的公司。

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