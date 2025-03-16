赴日注意！觀光客太多日本溫泉驚爆缺水危機 有溫泉關閉了

日媒稱，外國遊客大舉湧入導致用水量增加，日本各地溫泉度假村都面臨缺水問題。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本地方政府15日表示，外國遊客大舉湧入導致用水量增加，日本各地溫泉度假村都面臨缺水問題，一些溫泉甚至因供水不足被迫關閉。

《共同社》報導，日本政府今年稍早的數據顯示，受日圓貶值和疫情後航線恢復帶動，2024年訪日外國遊客數量突破3600萬人，創歷史新高。

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由於外國遊客湧入導致用水量增加，日本各地的溫泉度假村都面臨缺水問題，一些溫泉因供水不足而被迫關閉。

目前日本各市政府已限制新的開採，並呼籲節約用水，然而，在國外遊客不斷湧入下，這項措施恐會導致供水無法持續，溫泉缺水問題暫時還沒找到長期解決方案。

日本各地溫泉度假村面臨缺水問題。（法新社）

佐賀縣嬉野市長村上大介在今年1月底的記者會稱，溫泉還能運作，水位卻持續降低，市政府官員正嚴肅對待水位下降的情況，去年該縣主要旅遊景點之一嬉野溫泉度假村源頭的平均水位降至歷史新低。

佐賀縣認為，水位下降的原因在於新幹線開通後，該地區迎來更多遊客，需求也隨之上升。目前已敦促溫泉限制每日抽水量，並敦促一些酒店規範深夜客房內洗浴，讓水位逐步恢復。

日本溫泉研究中心一位高級研究員強調科學管理的必要性，他建議，利用數據監測水位，減少浪費。

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