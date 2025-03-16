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輝達最大AI會議將登場 黃仁勳演講免費看、介紹GPU引關注

2025/03/16 16:24

輝達最大的年度人工智慧會議「GTC 2025」將於週一（17日）在美國聖荷西開幕。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社）輝達最大的年度人工智慧會議「GTC 2025」將於週一（17日）在美國聖荷西開幕。圖為輝達執行長黃仁勳。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達最大的年度人工智慧會議「GTC 2025」將於週一（17日）在美國聖荷西開幕並持續至週五（21日），預計將吸引眾多渴望人工智慧、機器人和加速運算領域新發展的技術領袖參加。

輝達將在會議期間報告最新公告和進展。現場的人工智慧愛好者還可以觀看一系列直播演講，包括週二（太平洋時間上午10點）執行長黃仁勳在SAP中心發表的主題演講。

許多會議都可以線上觀看，黃仁勳的主題演講將在Nvidia的網站和YouTube頻道上播放，無需任何註冊。

輝達預計也將透露即將推出的專為資料密集型AI模型設計的Blackwell B300 GPU的更多細節。

輝達表示，本次大會議程包括1000多場會議，有2000名演講者和近400家參展商提供支援。

會議預計將圍繞自主人工智慧、汽車創新以及最新的人工智慧代理商進行討論。 輝達通常會在這樣的會議上展示其大量AI GPU。分析師預測將會出現與記憶體密集AI訓練新硬體相關的新聞。

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