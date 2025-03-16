逾200家美企跟進川普「這政策」 Costco沒在怕？

Costco堅持執行DEI計劃。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，隨即簽署行政命令，終止聯邦政府DEI（多元、公平及包容）計畫，英媒指出，目前已有超過 200 家美國最大企業集團刪除了 DEI 和「多樣性」等相關文字。不過，一些企業仍持續追求DEI倡議，Costco就是其中之一。

《金融時報》16日報導，川普今年 1 月上任後，就簽署行政命令，禁止聯邦機構的DEI「歧視」，並要求聯邦政府承包商證明他們沒有實施違反聯邦反歧視法的DEI計劃。川普還指示聯邦機構對上市公司和其他組織進行潛在的民事合規調查，作為阻止構成「非法歧視或偏好」DEI 計劃的一部分。

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為企業提供文化和包容性建議的軟體和諮詢集團 Paradigm執行長艾默生（Joelle Emerson）說，川普的政策在美國企業界產生寒蟬效應，企業花費大量時間試圖解讀政府的計劃，出於恐懼，他們停止做那些符合自身最佳利益、完全合法的事情。

為企業提供聲譽諮詢的顧問公司 Gravity Research 總裁哈汀（Luke Hartig）指出，川普威脅對 DEI 計劃進行調查，引起企業高管們嚴重焦慮，成為他們「夜不能寐」主因。

根據 FactSet 資料和《金融時報》統計，目前已超過200多美國公司從年度報告中刪除DEI等相關詞彙，迎合川普的政策。在標準普爾 500 指數前 400大公司中，自川普當選以來提交年報的公司之中，高達90% 減少提及 DEI，許多公司甚至完全放棄DEI。

招聘網站 Indeed 的單獨數據顯示，美國與 DEI 相關頭銜的職位發布量，自 2022 年中期達到高峰以來已腰斬，而且一些公司也取消多元化政策，包括萬事達卡、Salesforce、標普全球、Palantir 和美國運通等公司，在 2024 年和 2025 年發布的年度報告中，改變有關多樣性的措辭。



不過，一些公司仍不顧川普的反對，繼續推行DEI舉措，例如好市多 （Costco），其股東最近以壓倒性多數投票決定繼續執行公司的DEI政策。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）也在今年 1 月堅決捍衛其公司的 DEI 舉措，儘管該集團在 2 月的最新季度文件中不再提及「多元化」。

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