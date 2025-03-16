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川普恐封殺輝達H20晶片輸中 傳騰訊豪砸數十億人民幣搶貨

2025/03/16 15:50

輝達H20晶片在中國熱銷。（歐新社）輝達H20晶片在中國熱銷。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek引發AI晶片需求大幅提升，加上川普政府研擬禁輝達特別為中國市場推出的降規版H20晶片，銷往中國，觸發中國企業大舉掃貨，H20訂單暴增。傳出騰訊豪砸數十億人民幣搶貨，造成H20 晶片供不應求。

H20是輝達在2023年底針對中國市場推出的一款AI晶片，鑒於美國政府對中國的出口限制，這款晶片性能相對有限，加上北京支持中國國產晶片發展政策，不少中國科技公司轉向採購中國國產算力，並大舉宣揚華為的「Ascend 910B」AI伺服器晶片，性能高於H20。

現在情勢逆轉，DeepSeek出現讓輝達的H20成為寵兒。今年2月15日，微信接入DeepSeek，騰訊旗下多個應用陸續接入DeepSeek，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等公司向輝達下訂的H20晶片數量皆顯著增加。

近期還傳出，騰訊砸了數十億人民幣，採購大量 H20晶片，造成輝達 H20 晶片短期出現供不應求的情況。

科技媒體《WccfTech》指出，輝達H20 AI 晶片售價約為 10 萬人民幣，與一些中國國內替代產品（如華為 Ascend 910B）相比，這是一個非常合理的價格，據悉 Ascend 910B 的定價更高，促使中國公司選擇輝達，因為輝達擁有更強大的軟體生態系統。

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