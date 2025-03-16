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不滿馬斯克介入歐洲政治 丹麥退休基金將特斯拉列投資「黑名單」

2025/03/16 14:45

不滿馬斯克介入歐洲政治。丹麥退休基金AkademikerPension將特斯拉列「黑名單」。（示意圖，法新社）不滿馬斯克介入歐洲政治。丹麥退休基金AkademikerPension將特斯拉列「黑名單」。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，管理超過200億美元（約新台幣6588.2億元）資產的丹麥退休基金AkademikerPension將美國電動車大廠特斯拉（Tesla）列入投資「黑名單」。

綜合媒體報導，AkademikerPension因不滿特斯拉多年來抵制勞工權利的努力、公司治理問題，以及公司執行長馬斯克（Elon Musk）介入歐洲政治，並多次傳播錯誤信息，決定將特斯拉列入其投資黑名單。

報導指出，AkademikerPension正出售所持有的剩餘200股特斯拉股票，在出清特斯拉持股後，Akademiker Pension及其外部管理人員將不再購買特斯拉股票。

據AkademikerPension發言人透露，在最高峰時，AkademikerPension持有的特斯拉股份價值達3億丹麥克朗（約新台幣14.4億元）。

特斯拉股價14日收在249.98美元，漲幅3.86%。

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