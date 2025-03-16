百度推2種新AI模型具「高EQ」價格僅DeepSeek一半

百度推出的文心大模型X1（ERNIE X1）性能與DeepSeek R1相當，但價格僅為其一半。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國百度週日（16日）表示，已經推出兩種新的人工智慧模型，其中包括一款新的以推理為重點的AI模型，據稱該模型可與DeepSeek模型相媲美，成本僅為DeepSeek一半，希望在激烈的人工智慧競賽中脫穎而出。

百度在談到其中一款新機型時表示：文心大模型X1（ERNIE X1）的性能與DeepSeek R1相當，但價格僅為其一半。X1具有更強的理解、規劃、反思和進化能力，是第一個自主使用工具的深度思考模型。

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百度表示，其最新的基礎模型ERNIE 4.5具有出色的多模態理解能力，具有更先進的語言能力，理解、生成、邏輯、記憶能力全面提升。

百度表示，這款機器人還具有「高情商」（high EQ），能夠輕鬆理解網路搞笑內容和諷刺漫畫。

百度是中國最早推出ChatGPT式聊天機器人的科技巨頭之一，儘管在激烈的競爭中聲稱其Ernie大型語言模型的性能可與OpenAI 的 GPT-4相媲美，但仍一直難以獲得廣泛採用。

多模式人工智慧系統能夠處理和整合各種類型的數據，包括文字、視訊、圖像和音頻，並能夠跨這些格式轉換內容。

中國人工智慧新創公司DeepSeek推出的人工智慧模型據稱與美國行業領先的模型相當，成本卻只是西方公司的一小部分，震動整個行業，並重新激發全球人工智慧競賽。

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