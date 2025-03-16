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台積電必買！外媒點「3大原因」長期投資者不能錯過

2025/03/16 13:53

外媒點出長期投資者不能錯過台積電的「3大原因」。（資料照，彭博）外媒點出長期投資者不能錯過台積電的「3大原因」。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）作為全球領先的半導體代工廠，無論在技術領先還是市場需求上，都擁有強大的優勢。股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》點出，長期投資者不能錯過台積電的「3大原因」。

1.半導體價值鏈中的重要角色。作為全球最大的半導體代工廠，台積電是半導體產業價值鏈中不可或缺的一部分。如今，大多數半導體公司並不自行製造晶片，而是外包給像台積電這樣的第三方，這其中有幾個原因。

首先，半導體製造是資本密集型產業，需要花費大量的金錢和時間。其次，晶圓廠要獲利，通常需要保持高產能利用率，最後，製造先進的晶片需要涉及大量複雜的技術，而晶圓代工廠也在不斷突破極限，使晶片變得更小，這些因素使得台積電在半導體產業中變得如此重要。

如今，台積電已是晶片製造技術的領導者，市佔率高，例如用於人工智慧（AI）基礎設施和高性能運算（HPC）中的晶片。上一季，台積電製造的晶片中有88%是用於HPC或智慧型手機，而74%的營收來自其使用7奈米以下節點的更先進技術。

隨著台積電推動技術領先，它的主要競爭對手如英特爾和三星則面臨挑戰。這使得台積電不僅成為先進晶片的首選製造商，還賦予公司相當大的定價權。今年，台積電將再次提高價格，進一步擴大其毛利率，讓更多的營收轉化為利潤。

2.成為AI基礎設施支出的最大受益者。作為先進晶片製造的領導者，台積電在AI基礎設施支出激增，以及資料中心伺服器的晶片需求增加背景下受益匪淺。其中客戶包括輝達、博通、高通和蘋果等頂尖的晶片設計公司。因此，無論是超大規模企業（營運大型資料中心的組織）使用輝達的GPU，還是轉向使用與博通合作開發的客製化AI晶片，台積電都能獲得收益。

同時，AI基礎設施的支出持續上升。三大雲端平台公司都計劃在今年大幅增加AI基礎設施的支出。為了應對需求，台積電正持續在全球建設新的工廠，以提升產能。該公司最近承諾在未來四年內再投入1000億美元建設新的晶圓廠和封裝設施，並在美國設立新的研發中心。

3.吸引人的本益比。台積電的成長速度相當快，上一季的營收增長達到37%。第一季迄今，台積電仍延續強勁成長，1月營收成長36%，2月成長43%。

由於增長強勁且前景樂觀，台積電擁有吸引人的本益比。根據分析師對其2025年的預測，該股目前的預期本益比為19.5倍，即使其預期本益比與成長率（PEG）為0.7，也低於通常用於識別低估股的1.0門檻。憑藉具有吸引力的本益比和光明的前景，台積電是長期投資者在此次市場拋售期間可以買入的可靠股票。

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