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羅伯特清崎：川普正在摧毀假新聞媒體

2025/03/16 13:38

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）今稱，美國總統川普（Donald Trump，左）正在摧毀假新聞媒體，並感謝川普這樣做。（法新社）羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）今稱，美國總統川普（Donald Trump，左）正在摧毀假新聞媒體，並感謝川普這樣做。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名暢銷書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（16日）稍早在社交媒體X發文稱，美國總統川普（Donald Trump）正在摧毀假新聞媒體，並感謝川普這樣做。

綜合媒體報導，川普政府持續縮減聯邦機構規模，負責監督美國聯邦政府對外廣播事務的「美國全球媒體總署」（USAGM）也受影響，包括《美國之音》（VOA）、《自由亞洲電台》（RFA）等國營媒體的規模都被大幅裁減。

《美國之音》台長阿布拉莫維茲（Michael Abramowitz）週日（15日）在臉書發表公開信，稱《美國之音》旗下1300名員工已被要求帶薪休假。

對於川普整頓媒體之舉，羅伯特清崎今稍早在社交媒體X發文表示看法，稱美國總統川普正在摧毀假新聞媒體，並感謝川普這樣做。

羅伯特清崎還引用前蘇聯共黨最高領導人史達林所說的話，「新聞界必須日漸發展，它是我們黨（共產黨）最銳利、最有力的武器。」，稱一個公正、真實、不扭曲事實的媒體，對我們所有的自由都至關重要。

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