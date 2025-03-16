波音任命資深員工魯曼為首席航空安全長

美國波音公司（Boeing）宣布，任命資深員工魯曼 （Don Ruhmann） 擔任公司新任首席航空安全長。（圖擷取至波音官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國波音公司（Boeing）日前宣布，任命資深員工魯曼 （Don Ruhmann） 擔任公司新任首席航空安全長。

魯曼 （Don Ruhmann） 。（圖擷取至波音官網）

綜合媒體報導，波音上月底宣布，公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休消息，並透露將在未來幾週内宣布接替德萊尼的人選。

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波音3月14日宣布，魯曼將接替德萊尼，擔任公司新任航空安全長。

波音表示，魯曼將負責加強波音公司的安全實踐和文化，並推進公司全面的全球航空航天安全戰略，包括對產品和服務安全、航空航天安全分析和全球航空安全系統的綜合責任。

根據波音介紹，魯曼於1989年加入波音公司，曾任波音民用飛機開發案副總裁、 787專案副總裁兼首席專案工程師、777和777X專案的工程總監等職務。

波音14日股價收在161.81美元，漲幅1.56%。

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