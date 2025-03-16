多空拉鋸 短線國際油價區間震盪

市場消息多空拉鋸，國際油價區間震盪。（擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕美俄對抗未果、俄烏停火不明，市場消息紛亂，國際油價區間震盪整理，法人認為，目前影響國際油價的消息多空拉鋸，預估油價呈現區間震盪。

週三美國能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，至2025年3月7日止，較前週增加144.8萬桶，美國石油協會API公布美國原油庫增加425萬桶，而分析師預期供應量增加200萬桶。

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法人認為，以美國為中心的全球關稅大戰持續延燒，尤其川普激進的關稅政策以及近期與歐盟間的貿易緊張局勢再度升級，在歐盟的報復性關稅行動下，川普揚言對歐盟的相關酒精飲料加徵200%的關稅進行反制，由於市場擔心貿易緊張局勢加劇恐造成全球經涼緩，進一步削弱原油需求。

此外，鳥俄戰爭有可能達成停戰協議，法人也說，若達成協議則美國可能會解除對俄羅斯的原油相關制裁，導致原油價下跌。

不過，美國最新公布的通膨數據低於前期及市場預期，市場避險情緒消退，使美元表現疲軟，加上汽油需求成長抵消市場對全球經濟放緩的疑慮，使原油價格有所支撐。

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