高雄房價鬆動了 房貸平均鑑估值罕見下跌

從聯徵中心的房貸數據顯示，高雄市房價已有鬆動跡象。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕去年第4季高雄市房貸申請案件的平均鑑估值罕見下跌，顯示連續上漲多年的高雄房價已有鬆動跡象。

根據財團法人金融聯合徵信中心最新公佈數據，去年第4季高雄市房貸申請案件共5948件，平均鑑估值為1155.9萬元，平均授信額度為840.8萬元。對比去年第3季高雄市房貸申請案件共7990件，平均鑑估值為1273.9萬元、平均授信額度為941.3萬元，第4季不論房貸申請案件、鑑估值、核貸金額都呈現下跌。

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尤其房貸案的平均鑑估值從去年第3季1273.9萬元降至第4季的1155.9萬元，房屋鑑估值一季就下跌118萬元，跌幅達9.2%，跌幅比房地業界預期還大。

房仲人士分析，高雄市房市近3年受惠於台積電設廠利多，呈現價量齊揚，是表現最好的縣市之一，去年第3季起央行祭出進一步管制措施，確實造成投資客退場，也抑制房價上揚，今年以來買氣持續縮手，賣方的壓力仍未減緩。

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