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蘋果AI版Siri延期沒官宣 郭明錤批：糟糕的公關處理

2025/03/16 10:31

近來外媒傳出蘋果（Apple）AI版Siri確定延期至2026年，消息一出，讓不少果粉感到失望。（示意圖，路透）近來外媒傳出蘋果（Apple）AI版Siri確定延期至2026年，消息一出，讓不少果粉感到失望。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近來外媒傳出蘋果（Apple）AI版Siri確定延期至2026年，消息一出，讓不少果粉感到失望。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱Apple Intelligence延期完全可以理解，但認為蘋果透過非官方管道來傳遞訊息之舉，是「糟糕的公關處理」。

蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。（法新社）蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。（法新社）

郭明錤14日在社交平台X發文表示，開發好的AI服務本來就非一蹴可及，Apple Intelligence延期完全可以理解。在去年WWDC開發者大會宣布Apple Intelligence時，即便蘋果事先已知道這無法如期完成，這種做法雖不可取，但也可以理解是因為礙於董事會跟股東的壓力。

但郭明錤覺得最糟糕的是，到必須承認Apple Intelligence （Siri） 開發不如預期時，蘋果竟然是透過一個非官方管道，來對全世界傳遞此訊息，質疑「這就是一個全球市值最大的公司，處理公關危機的方式」。

對於蘋果該怎麼做？郭明錤認為，當年蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）親上火線面對iPhone 4天線門的公關危機，就提供了很好的範例。

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