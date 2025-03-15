台積電增美投資利弊 外媒：恐致利潤大降 但化解其他風險

台積電增加在美國千億美元的投資，可能會帶來巨大的財務壓力，打亂長期的毛利率和淨利目標。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將增加美國千億美元的投資，預計創造4萬個新的職位。然而，對投資人來說，關鍵問題是該投資會如何影響台積電的未來。外媒Entrepreneur報導針對台積電未來4年現金流的推估，由於投資額龐大，可能會對台積電帶來巨大的財務壓力，有可能打亂長期的毛利率和淨利目標。但同時也化解川普政府的晶片關稅主張，並加強美台合作抵禦中國的威脅。

台積電擴大的投資包括「計劃建造三個新的製造廠、兩個先進的封裝設施和一個大型研發團隊中心」。該公司計劃在未來四年創造40000個建築崗位。

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在美國，興建一座半導體工廠僅需三年多時間。這表明台積電可能在明年開始這些工廠的許可和設計流程。過程一旦開始需要14至20個月。因此，可以公平地說，台積電可能會在26到32個月內開始建造這些工廠。因此，台積電必須盡快開始思考如何為這個大型計畫提供資金。

過去12個月，台積電產生超過260億美元的自由現金流。截至2024年，該公司還擁有約740億美元的現金和短期投資。如果它繼續產生相同數量的自由現金流，那麼四年內它將擁有1780億美元的現金和短期投資。台積電需要投資其中的56%左右，才能在四年內達到1000 億美元的目標。這筆錢數量龐大，可能會對台積電帶來巨大的財務壓力。

台灣獨立智庫科學技術電力研究公司（SciTech Power Research）的執行長Rocky Uriankhai在接受《台灣談話》（Taiwan Talks）採訪時發表言論，他表示，這筆龐大投資將「打亂」台積電長期53%的毛利率和40%的淨利目標。

在此次投資公告發布前兩個月，台積電表示，預計未來五年現有海外晶圓廠產能擴大將導致利潤率下降2%至3%。這項新投資可能會大幅增加利潤率的稀釋。不過，台積電尚未具體表示將在未來四年內完成所有這些投資。這使得公司有機會在更長的時間內延續這種潛在的稀釋。

儘管台積電可能因這項投資而面臨財務壓力，但它也正在限制其他風險，因為這項投資在很大程度上被視為是為了避免川普總統提出的對其產品徵收25%至100%的關稅。

更重要的是，台積電也做出讓步，以鞏固與美國政府的關係，這對於公司的持續成功極為重要。多年來，中國可能入侵並佔領台灣的威脅一直存在。這將對台積電的業務和股票產生毀滅性的影響。

台積電似乎已經大幅加強了美國對中國的保護。川普政府尚未向台灣提供安全保障，不過，台積電的投資是利益一致的。台積電的大部分業務仍在台灣，這些行動需要繼續順利進行，美國才能從這項投資中獲得經濟和安全利益。

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