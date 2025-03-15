賣港口給美商沒轍 北京氣瘋再轟李嘉誠賺大錢會背歷史罵名

香港首富李嘉誠所屬集團出售港口資產給美商，連日遭到北京砲轟。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」將旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權），出售給美商貝萊德所組的財團，激怒習近平。香港《大公報》連發2篇評論文章開罵李嘉誠，先是砲轟李「背叛和出賣全體中國人」，週六（15日）再轟李選擇與美共舞，或許一時可賺大錢，最終會背上歷史罵名。

長和集團4日宣布與美國貝萊德主導的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓其持有和運營的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

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這起交易重創習近平的一帶一路倡議，北京怒火中燒。香港《大公報》快速發布一篇評論文章，砲轟此交易影響中國「一帶一路」部署，令中國船舶「無處可靠」，並引述「網友」普遍認為長和「唯利是圖、見利忘義...，背叛和出賣全體中國人」。中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網13日轉載，敲打香港商界，警告他們做生意時要顧及國家利益和民族大義。

沒想到，北京以大公報評論文章表達震怒後，遭到外媒及專家吐槽，直言此交易無需獲得中國監管單位批准。彭博說，李嘉誠旗下的長和透過出售43個港口，賺取190億美元，涉及的資產都在海外，中國可能沒有監管權力阻止，恐怕也無法對李嘉誠進行任何懲處。

消息一出，北京更氣，《大公報》再度發出第二篇評論，題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」，中國國務院港澳辦網站週六再度轉載，等於是加大力度砲轟長和集團出售港口給貝萊德一事。

新的評論文章指出，長和的交易引發中國人高度關注和強烈質疑，為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？表面宣稱的商業行為暗中藏着怎樣的政治算計？所謂「精明」的交易有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？

文章說，在大是大非面前，當事的企業家應怎麼取捨？歷史早已給出答案，偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者。他們與自己的人民同呼吸、共命運，才名垂青史，為後世景仰。文章還點名一串中國「偉大企業家」，華為創辦人任正非入榜，誇讚他面對美國的技術封鎖、市場圍剿，不屈不撓、絕地反擊，捍衛國家產業自主尊嚴。

文章警告，如果看不清美國那些政客「既要錢、更要命」的本質，選擇與之共舞、倒行逆施，或許一時可賺到大錢，最終是沒有前途，更會背上歷史罵名。

對此，南華早報指出，這是北京3天內連發二篇對長和港口交易的評論，此舉被視為中國政府間接向長和施壓，迫使其重新考慮出售案。

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