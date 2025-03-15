開展副業優渥收入 日薪最高10個AI職位公布

NetCredit公布薪酬最高10個AI副業職位。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧技術的興起正值許多美國人希望增加收入並維持收支平衡之際，根據Bankrate的數據，超過三分之一的美國成年人透過副業賺取額外收入，但是哪些人工智慧副業可以帶來最大的效益呢？

數據顯示，頂級人工智慧副業平均每天支付44.50美元的費用。製作人工智慧代言人影片是薪水最高的人工智慧工作機會，其中數位化身作為虛擬主持人，以消除現場製作的成本，平均每日費率為110美元。

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根據數據顯示，與AI內容編輯、AI 音樂影片、AI整合和穩定傳播藝術，其中生成式AI根據文字和圖像提示生成獨特的逼真圖像相關的副業位列前五，平均每日收入在40美元至52.50美元之間。

以下是NetCredit公布薪酬最高的AI副業（單日工作薪酬）

1. AI影片代言人（日薪110美元）

2. AI內容編輯（日薪52.5美元）

3. AI影音製作（日薪50美元）

4. AI整合集成（日薪50美元）

5. AI擴散技術藝術家（日薪40美元）

6. AI時間序列分析師（日薪40美元）

7. AI自訂寫作提示（日薪30美元）

8. AI語音合成（日薪25美元）

9. AI圖像生成藝術家（日薪25美元）

10.事實查證（日薪22.5美元）

根據美國伊隆大學（ Elon University）的一項新調查顯示，現在超過一半（52％）的美國成年人使用ChatGPT和Gemini等人工智慧大型語言模型，這使得大型語言訓練模型（LLM）成為史上採用速度最快的技術之一。

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