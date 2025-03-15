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AMD資料中心營收超車英特爾 陳立武也誇讚蘇姿丰

2025/03/15 21:29

蘇姿丰接掌AMD執行長時，AMD市值僅20多億美元，如今已超過1600億美元。（路透）蘇姿丰接掌AMD執行長時，AMD市值僅20多億美元，如今已超過1600億美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》報導，2024年是AMD執行長蘇姿丰相當風光的1年，不僅獲得美國《時代》雜誌及《CEO》雜誌評選為2024最佳CEO，資料中心營收也超過20多年來一直是資料中心處理器的王者英特爾。蘇與剛接下英特爾執行長的陳立武交情深厚，陳曾鼓勵蘇在2014年接下陷入困境AMD執行長一職，陳並誇讚蘇姿丰，非常非常投入。

AMD執行長蘇姿丰獲得時代雜誌評選為2024年最佳CEO。（取自網路）AMD執行長蘇姿丰獲得時代雜誌評選為2024年最佳CEO。（取自網路）

報導指出，2024年是AMD執行長蘇姿丰非常風光的1年，除了獲得《時代》雜誌及《CEO》雜誌評選為2024最佳CEO，去年AMD資料中心的營收也超車英特爾，成為蘇擔任 AMD執行長第一個10年的勝利巔峰。2024 年AMD全年營收成長 14%，毛利增長 22%。

為了瞭解蘇姿丰，商業內幕訪問 9 個人，其中 5 人與蘇有私人情誼，3 人曾在 AMD 為蘇工作過。他們表示，無論是在 2007 年、2017 年還是 2027 年，這位堅忍、深思熟慮、自信滿滿、走在科技界最耀眼舞台上的高管，一直都是也將是她看起來的樣子。

儘管她可能永遠無法超越輝達，但只要她排在第二名，就不會休息。蘇姿丰在麻省理工學院的論文指導教授安東尼亞迪斯（Dimitri Antoniadis）說，蘇獲得博士學位後，收到了多份留在學術界的邀請，最終決定加入德州儀器。後來進入 IBM擔任任命董事長兼執行長 Lou Gerstner 的助理。

安東尼亞迪斯回憶起與蘇的深夜電話交談，當時她正處於職業生涯的轉捩點，2014 年蘇獲得徵詢接掌AMD執行長時打電話給安東尼亞迪斯，最初英特爾市值超過 1500 億美元，AMD 的市值僅 20 億美元。安東尼亞迪斯問蘇：「你是認真的嗎？與英特爾較量？」她回答：「為什麼不呢？」

英特爾新任執行長陳立武與蘇姿丰有深厚情誼。（取自英特爾官網）英特爾新任執行長陳立武與蘇姿丰有深厚情誼。（取自英特爾官網）

蘇也就領導 AMD 的重大決定徵求多種意見，即將在3月18日接掌英特爾執行長的半導體大老陳立武是其中之一。陳與蘇在Freescale Semiconductor 工作時相識，他說，蘇從一開始就給他留下深刻的印象。

陳當時也意識到 AMD 的悲慘狀況，他直言，AMD僅遊戲業務表現良好，其餘業務都在苦苦掙扎，儘管如此，他還是毫不猶豫鼓勵蘇接下執行長一職，當時AMD市值不到 30 億美元，價值被低估了。

蘇姿丰於 2014 年 10 月 8 日接掌 AMD執行長，裁員 7% 後，努力贏回客戶。陳說，蘇快就贏得微軟執行長 Satya Nadella 和戴爾首席運營長 Jeff Clarke 等頂級科技高管的信任，主要是因為她親力親為的風格，「他們愛她（蘇姿丰），她非常投入，非常投入」。

報導指出，自蘇姿丰擔任執行長以來，AMD 的年收入增長 4 倍，截至上週三，AMD 的市值已增長到約 1600 億美元以上，遠高於蘇剛接手執行長時的 20 億美元市值。

黃仁勳（左）、蘇姿丰（右）是遠房親戚。（記者洪友芳攝，本報合成）黃仁勳（左）、蘇姿丰（右）是遠房親戚。（記者洪友芳攝，本報合成）

報導還說，蘇姿丰和黃仁勳都很勤奮，深夜和週末工作是理所當然的事。蘇與黃不同之處在於，蘇是比較安靜的領導者。在當今世界，包括英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger） 在內的CEO，都宣佈四年內五個節點的計劃，執行力度卻不佳，AMD 則緩慢前進，消息人士稱，蘇對過度承諾和執行不足持謹慎態度，因為執行力沒有商量餘地。

Lamini創辦人Sharon Zhou說，這麼長時間以來，人們要做到這一點並不容易，這就是為什麼我認為她對輝達構成主要威脅，迫使輝達進入一個他們不能犯錯的地方。輝達高層Rev Lebaredian透露，黃仁勳的動機是儘早採取行動，以便能夠圍繞新技術開創新市場。蘇希望用始終如一的優質產品來滿足現有的需求。

消息人士認為，蘇堅持不懈、注重建立牢固、互惠的客戶關係，讓她成為很難戰勝的競爭對手，甚至對輝達來說也是如此。

然而，許多晶片產業分析師都認為，雖然 AMD 的硬體已經趕上，如果沒有更好的軟體，就無法真正參與競爭。輝達的 CUDA 軟體已成為業界標準，讓工程師能夠靈活且相對輕鬆地對 GPU 進行程式設計，AMD 的軟體仍在開發中。

了解蘇的人都說她絕對不會甘於屈居第二。Lamini創辦人Sharon Zhou直言，「她確實想贏，這意味著要爭取第一名」。

即將上任的英特爾執行長陳立武也與黃仁勳熟識，他認為，蘇姿丰要獲得勝利，就必須有針對性的戰略，選擇自己最擅長的領域。陳立武指出，「你不可能像黃仁勳那樣做所有的事情，黃已制定菜單，蘇只能選擇幾道菜來搶攻市場」。

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