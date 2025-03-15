傳三星恐放棄1.4奈米製程 存亡危機擴大、落後台積無盡期？

三星1.4奈米製程退出將使其在先進製造領域進一步落後與台積電和潛在的英特爾競爭。（本報合成，取自路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據業內洩密者@Jukanlosreve稱，三星代工廠可能會放棄最初計劃於2027年生產的1.4奈米（SF1.4）製程。這項決定是在該公司3奈米SF3製程持續出現產量問題，以及未充分利用的5奈米和7奈米生產線關閉後做出。這可能會對三星的技術路線圖產生重大影響，該路線圖將SF1.4與以汽車為中心的SF2A和SF2Z製程定位在一起。

根據《韓國經濟日報》數據，晶圓代工部門的市佔率已降至8.2%，而台積電的市佔率為67.1%。三星繼續在SF2上開發Exynos 2600，並保持日本Preferred Networks的訂單，但未能吸引中國公司以外的主要客戶，從而避免美國的制裁。三星內部重組似乎迫在眉睫，有報告指出Exynos設計團隊可能會轉入行動體驗部門。

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雖然三星可能優先提高現有製程的產量而不是追求SF1.4，但這種方法可能會在高效能運算和人工智慧市場中面臨競爭劣勢。採用背面電源傳輸網路 （BPDN） 技術的SF2Z仍在開發中，但其商業可行性取決於解決更廣泛的製造問題。

三星的1.4奈米製程退出將使其在先進製造領域進一步落後與台積電和潛在的英特爾競爭，引發人們對尖端半導體製造領域競爭的質疑。

三星於2022年啟動3奈米晶片量產，但至今未能推出商用智慧手機晶片，良率問題始終未解決，2奈米製程同樣面臨良率不佳困境，進一步削弱在高階晶片市場競爭力。而為優化資源，三星關閉利用率不足的5奈米與7奈米產線，轉向聚焦更先進或高需求製程。

未來幾個月該公司的決定將決定是否能夠重新獲得製造信譽或面臨落後半導體製程的生產。除了台積電以外，製造先進的矽晶片對所有公司來說仍然是一個挑戰。

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