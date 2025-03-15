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二手特斯拉不再保值 降價幅度比5大品牌還高

2025/03/15 20:08

一份新報告指出，電動車價格在過去一年中下滑，而二手特斯拉價格的降幅超過其他品牌。（法新社）一份新報告指出，電動車價格在過去一年中下滑，而二手特斯拉價格的降幅超過其他品牌。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一份新報告指出，電動車價格在過去一年中下滑，而二手特斯拉價格的降幅超過其他品牌。

iSeeCars一項 研究發現，去年1至5年車齡的用戶汽車平均價格下降，降幅為0.8%，截至2月價格下降239美元。相比之下，二手電動車的價格在過去一年下降15.1%，相當於價格下降5709美元。這一趨勢延續了過去六個月的趨勢，二手電動車價格下跌了15%至20%。

在受調查的各個品牌中，二手特斯拉汽車的平均年價格降幅最大，下降5013美元，下降13.6%。這比其他五大汽車降價幅度高出幾個百分點，超過瑪莎拉蒂（10.6%）、克萊斯勒（7.6%）、雪佛蘭（6.5%）和Genesis（4.8%）。

在研究分析的二手電動車車型中，保時捷Taycan的價格降幅最大，下跌26.5%至平均價格73976 元。二手特斯拉車型排名第二和第三，其中Model S價格下跌16.2%至49366美元，Model Y價格下跌15.9%至31247美元。

其他平均售價低於25000美元的二手電動車包括現代科納 （Hyundai Kona），售價20329美元，價格下跌13.4%，以及起亞Niro，售價21758 美元，價格下跌12.3%。特斯拉Model 3 接近這一水平，下跌13.5%後平均售價為 26354 美元。

過去一年中，燃氣驅動的二手車和混合動力汽車的價格都比二手電動車穩定得多，研究發現其價格僅出現輕微的下降。

二手混合動力車的平均價格比一年前僅下降0.5%，下降156 美元至平均價格 29881美元。二手內燃機汽車的價格也比去年下降了0.5%，降幅達153美元，至31281美元。

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