外媒踢爆DeepSeek遭北京監控 中國工程師護照被沒收

外媒披露，防止商業機密及國家機密外洩，DeepSeek遭到北京當局嚴密監控，關鍵員工被要求交出中國護照。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，中國新創公司DeepSeek年初發布標榜低成本、高效能的大語言模型，成為全球矚目焦點，現在該公司受到北京當局嚴密監控，所有潛在合作夥伴與公司會面之前，必須向浙江當地官員報備，而且關鍵員工的中國護照已被沒收，以防止商業機密及國家機密外洩。

《The Information》報導，DeepSeek現在成了中國國寶（National Treasure），受到嚴密監控，浙江政府正在篩選DeepSeek 潛在投資者，所有潛在合作夥伴在與公司會面之前，都必須向當地官員報備。

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另外，DeepSeek也沒收了一些關鍵員工的中國護照，三位消息人士稱，旅行禁令旨在防止商業機密，甚至國家機密的機密資訊外洩。

事實上，DeepSeek的大語言模型自今年初發布後，在世界各國引發資安、個資外洩的疑慮，並遭多國禁用，台灣也證實用戶個資被「送中」。

台灣數位發展部日前指出，台灣用戶資料會被傳送到「字節跳動」和中國境內的「騰訊雲」，若有明顯個資外洩問題，將和國安單位、行政院個資會討論限制措施。數發部長黃彥男表示，DeepSeek有三種服務模式：App、網頁版、地端，台灣公部門都已全數停用。

另外，川普政府也在追查 DeepSeek 是否透過新加坡的第三方，取得先進的輝達晶片。新加坡已起訴3人涉嫌詐欺，謊稱搭載輝達晶片的戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）伺服器產品，賣給在新加坡註冊的公司，最終卻轉運至馬來西亞，外界質疑最終落入DeepSeek手中。新加坡檢察官13日表示，這起案件涉案金額達 3.9 億美元（約台幣128億）。

新加坡當局表示，這些伺服器可能搭載輝達晶片，但沒有透露這些晶片是否屬於受美國出口管制的高階晶片。

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