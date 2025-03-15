坐實「仙股」之名！台商創辦「連鎖火鍋第一股」慘虧難翻身

昔日「連鎖火鍋第一股」呷哺呷哺虧損連連，股價暴跌，何去何從引發關切。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4年來，昔日的「連鎖火鍋第一股」呷哺呷哺股價自2014年在香港上市以來上漲，於2021年2月創下26.9億元（人民幣，下同）的歷史記錄高點，但現在的股價在1億元的歷史紀錄徘徊，已坐實「仙股」之名。

雪上加霜的是，近日公司再發盈利警訊，公司2024年度的虧損狀況較2023年同期進一步加大。股票價格連續受挫，哺乳哺乳將何去何從引發關切。

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由台商賀光啟創立的「小火鍋之王」呷哺呷哺，2014年，在香港交易所主板上市，一炮而紅，成了「連鎖火鍋第一股」。其規模曾經擴張到中國擁有近1000家直營餐廳，穩坐業界龍頭老大。

1992年，賀光啟到北京做珠寶首飾生意。1996年，他判斷未來餐飲速食消費將會成為剛需。經過兩年多對於產品的研發、口味的調試、原料的選擇等一系列籌備後，1998年他將風靡台灣的小火鍋引進中國，開啟了呷哺呷哺吧台式小火鍋的全新餐飲消費模式。

自上市以來，呷哺呷哺產業備受矚目，2014年至2018年，公司獲利持續成長，從22.02億元增加至47.34億元，複合年增長率達到約21%，淨利潤更是從1.41億元增至4.63億元，複合年增長率達到約35%。

但好景不長，自2019年開始，哺乳哺乳淨利便便開始出現虧損，2021年公司更是首次出現年度虧損。2024年中報顯示，集團2024年上半年淨虧損2.7億元，超過了2023年全年的虧損。面對門可羅雀的現狀，呷哺呷哺終於是頂不住了，在今年年中宣布全面降價。不過即使降價也不能保證未來的盈利。

公司虧損的主要原因來自兩方面：一是由於市場競爭加劇、消費者消費疲勞等方面，公司下屬品牌獲利下降，其中高端品牌的獲利下降。也有分析指出，餐飲持續低迷的翻轉率或與其居高不下的客單價有關。

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