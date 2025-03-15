晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

坐實「仙股」之名！台商創辦「連鎖火鍋第一股」慘虧難翻身

2025/03/15 17:03

昔日「連鎖火鍋第一股」呷哺呷哺虧損連連，股價暴跌，何去何從引發關切。（取自網路）昔日「連鎖火鍋第一股」呷哺呷哺虧損連連，股價暴跌，何去何從引發關切。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4年來，昔日的「連鎖火鍋第一股」呷哺呷哺股價自2014年在香港上市以來上漲，於2021年2月創下26.9億元（人民幣，下同）的歷史記錄高點，但現在的股價在1億元的歷史紀錄徘徊，已坐實「仙股」之名。

雪上加霜的是，近日公司再發盈利警訊，公司2024年度的虧損狀況較2023年同期進一步加大。股票價格連續受挫，哺乳哺乳將何去何從引發關切。

由台商賀光啟創立的「小火鍋之王」呷哺呷哺，2014年，在香港交易所主板上市，一炮而紅，成了「連鎖火鍋第一股」。其規模曾經擴張到中國擁有近1000家直營餐廳，穩坐業界龍頭老大。

1992年，賀光啟到北京做珠寶首飾生意。1996年，他判斷未來餐飲速食消費將會成為剛需。經過兩年多對於產品的研發、口味的調試、原料的選擇等一系列籌備後，1998年他將風靡台灣的小火鍋引進中國，開啟了呷哺呷哺吧台式小火鍋的全新餐飲消費模式。

自上市以來，呷哺呷哺產業備受矚目，2014年至2018年，公司獲利持續成長，從22.02億元增加至47.34億元，複合年增長率達到約21%，淨利潤更是從1.41億元增至4.63億元，複合年增長率達到約35%。

但好景不長，自2019年開始，哺乳哺乳淨利便便開始出現虧損，2021年公司更是首次出現年度虧損。2024年中報顯示，集團2024年上半年淨虧損2.7億元，超過了2023年全年的虧損。面對門可羅雀的現狀，呷哺呷哺終於是頂不住了，在今年年中宣布全面降價。不過即使降價也不能保證未來的盈利。

公司虧損的主要原因來自兩方面：一是由於市場競爭加劇、消費者消費疲勞等方面，公司下屬品牌獲利下降，其中高端品牌的獲利下降。也有分析指出，餐飲持續低迷的翻轉率或與其居高不下的客單價有關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財