關稅戰真傷！美國通膨預期飆至逾30年高點 消費信心創2.5年新低

川普的關稅政策已衝擊消費者信心，並使通膨預期飆升。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，在擔憂美國總統川普的關稅政策恐升高物價、弱化經濟的疑慮下，美國3月消費者信心跌至2.5年低點，而通膨預期飆升至1991年來最高水準。

美國密西根大學14日公佈的消費者信心調查顯示，3月消費者信心指數57.9，遠低於上月的64.7以及經濟學家預期的63，為2022年11月以來最低點。

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與此同時，對通膨前景的悲觀情緒再度飆升，對未來1年的通膨預期從2月的4.3%跳漲至4.9%。僅在2個月前，消費者對未來1年的通膨預期僅3.3%。至於未來5年以上的長期通膨預期，也從2月的3.4%上升至3.9%，創1991年以來，長期通膨預期最高水準。

密西根大學消費者調查主任Joanne Hsu指出，「儘管當前的經濟環境變動不多，然而對經濟諸多面向的未來預期，包括個人財務、勞動市場、通膨、企業環境與股市等全都惡化；許多消費者提到，政策與其他經濟因素上的高度不確定性」。

她補充，經濟政策頻繁的波動，造成消費者「非常困難」為未來作規劃，因此衝擊消費信心。

報導指出，近期消費者信心暴跌的時機，正值川普政府對許多國家加徵關稅，但在實施上反覆不定之際。歐盟與加拿大也揚言對美國祭出報復性關稅。

金融網站FWDBONDS首席經濟學家魯普基（Chris Rupkey）說，「該調查結果形同判決，川普2.0政策正傷害美國經濟與未來的繁榮；儘管華府信誓旦旦保證，貿易關稅對經濟有好處，但消費者恐慌，並認為未來物價將劇烈升高」。

凱投宏觀經濟學家錢伯斯（Harry Chambers）也說，通膨預期的上升「完全反映消費者對關稅衝擊的疑慮加劇；密西根大學3月消費者信心指數的暴跌加上通膨預期的飆升，顯示消費者對川普政策衝擊的疑慮有增無減」。

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