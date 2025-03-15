一帶一路樞紐港口遭美盯上？祕魯對中國鋼鐵祭反傾銷調查向川普遞投名狀

中國鋼鐵產能過剩，低價傾銷海外，祕魯啟動調查。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，巴拿馬已在2月宣布退出中國一帶一路倡議，傳出美國下一個目標就是被北京視為一帶一路新樞紐港口-祕魯錢凱港。向來親中的祕魯竟對中國鋼鐵展開反傾銷調查，遏制低價中國鋼材損害當地企業。

習近平去年與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式主持錢凱港開港儀式。（法新社）

錢凱港（Chancay）位於首都利馬以北80公里處，由中國國有企業「中遠集團」出資興建，投資規模約35億美元，被視為一帶一路在南美洲的指標項目，去年APEC峰會在祕魯舉行，中國國家主席習近平去年11月飛抵利馬後，在秘魯總統府以視訊遠距的方式，出席錢凱港落成典禮。

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儘管目前官方聲稱錢凱港處理農產品等貨物，但美軍曾警告該港口可能被用作軍事用途。因此，川普當選後，其團隊一名前國安官員主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵6成關稅。

祕魯政府似乎為了避開美國關稅問題，近期對中國鋼鐵展開反傾銷調查。根據《Infobae》報導，祕魯3家鋼鐵業指控，來自中國的高碳鋼管進入秘魯市場的價格，比國內生產的價格低 23%。這些公司表示，這種情況不僅影響當地產業的競爭力，也危及該國數千個工作機會

業者指出，中國進口產品存在人為壓低價格的情況，有傾銷之嫌。鑑於此情況，秘魯企業請求在調查期間採取臨時反傾銷措施，以防止進一步損害。祕魯國家競爭和保護研究所 （Indecopi）已對五種中國產品可能存在的傾銷行為展開調查，其中一個案例已經實施了臨時反傾銷措施。

中國鋼鐵產能過剩，低價傾銷海外，多國際出反傾銷反制。示意圖。（歐新社）

報導稱，中國已成為世界最大的鋼鐵生產國，佔全球產量的 50% 以上。根據祕魯鋼企提供的資料，自 2000 年以來，中國鋼鐵產量暴增 700%，這得益於國家補貼，允許中國鋼企以低於生產成本的價格出口。這種模式對包括秘魯在內的各國的鋼鐵行業產生重大影響。

報導提及，秘魯尚未實施反傾銷稅或特定關稅來保護其鋼鐵業免受中國進口鋼材的衝擊，使當地產業限於不利地位。相較之下，美國、加拿大、巴西、阿根廷、厄瓜多、墨西哥、哥倫比亞、澳洲和歐盟等，已經採取貿易防禦機制遏制中國鋼材傾銷所造成的影響。

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