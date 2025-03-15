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曾開進中南海也沒用？紐時曝特斯拉在中國失寵

2025/03/15 15:42

《紐時》指出，特斯拉在中國市場正遭受重創。（路透、法新社資料照；本報合成）《紐時》指出，特斯拉在中國市場正遭受重創。（路透、法新社資料照；本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克涉足政治，正重創特斯拉品牌形象，銷量及股價齊跌。此前曾2度將特斯拉開進中南海的馬斯克，在中國的風光時刻似乎逐漸遠颺。《紐時》直指，中國是特斯拉在美國以外最重要的市場，如今特斯拉在中國市場正遭受重創。

馬斯克2018年會晤時任中國國家副主席王岐山，並與團隊在紫光閣外拍照。（圖取自馬斯克x帳號）馬斯克2018年會晤時任中國國家副主席王岐山，並與團隊在紫光閣外拍照。（圖取自馬斯克x帳號）

《紐時》近日連2篇報導，披露特斯拉昔日在中國受寵的風光時刻及現在面臨的挑戰。報導稱，美國總統川普11日在白宮前叫賣特斯拉的場景，讓人想起幾年前在中國政府重要辦公場所出現一個類似場景，當時也有中國高層與馬斯克一起查看特斯拉電動車的照片。

報導提及，特斯拉首度出現在中南海是2018年，馬斯克曾發過一張站在紫光閣外特斯拉的照片。當時他剛會晤時任中國國家副主席王岐山。馬斯克在社群媒體寫道，他們「對歷史、哲學，以及運氣進行一次極為有趣的討論」。

2019年1月則是特斯拉第二度出現在中南海，時任中國總理李克強在紫光閣接見馬斯克，紫光閣是中共高層在中南海接見外國政要的地方。照片顯示，李克強仔細端詳一輛特斯拉汽車，馬斯克也露出讚許的眼光。

李克強在接見馬斯克時說，希望特斯拉「成為中美關係穩定發展的推動者」，還提出送給這名億萬富翁「中國綠卡」。這次接見是當時的中國對於特斯拉未來至關重要，馬斯克在上海建的特斯拉工廠剛破土動工，北京給予非常優惠條件。

馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動。（歐新社）馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動。（歐新社）

如今，特斯拉在中國和美國都面臨困難，中國國內的激烈競爭已導致特斯拉銷量暴跌，馬斯克在美國的政治活動，還引發針對特斯拉經銷商門市和充電站的抗議活動及暴力事件。

報導說，中國車市正掀起激烈競爭，曾經對特斯拉趨之若鶩的中國車主，逐漸轉向中國本土品牌，這些本土品牌提供更高效、更科技的汽車，有時價格僅特斯拉的一半。

特斯拉最大的競爭對手比亞迪在今年前兩個月賣出4萬1318輛汽車，年增75%以上；特斯拉在今年前兩個月售出6萬480輛汽車，年減14%。

上海一汽大眾經銷門市銷售人員陳家明認為，特斯拉在中國的競爭力最多只能持續2、3年，若與本土競爭對手相比，特斯拉的自動駕駛技術已不再領先。中國極狐汽車經銷門市工作人員夏麗芳也說，年輕的買家更喜歡中國品牌，而且買一輛特斯拉的錢，可以買兩輛我們的車。

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