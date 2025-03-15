「菲國種綠電」報告出爐 電池船輸電每度要5.5元、海纜仍要評估

經濟部長郭智輝去年拋出赴菲律賓種綠電議題，台菲電力合作可行性報告在近日出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝去年10月拋出「菲律賓種電回台」想法、震撼外界，「台菲電力合作評估報告」近日出爐，建議可優先在菲國設太陽光電案場；若要「綠電輸台」，短期方案是「電池船」，但商模未成熟、每度電也至少要5.5元，長期作法是台菲「鋪設跨國海纜」，仍有技術、法規、成本3難需深入研究。

針對赴菲律賓再生能源發展評估，包括太陽光電、風力風電，光電部分因呂宋島平均年日照時數約1564小時，且北、中部仍有大片閒置土地，發電成本約每度2到3元；風電方面，菲國陸域風電已開發量超過400MW，離岸風電還屬於起步階段，但水深60-100米「開發門檻較高」。

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報告建議，菲國日照、土地、低成本等條件優，在光電項目上較有競爭力，且菲國零售電價偏高，我國業者至菲國投資可走企業購售電協議（CPPA），直接供電給大用戶，或給當地企業、台商使用。

菲律賓綠電若要輸台，報告提出，短期有電池船，長期則鋪設海纜2方案，目前「海底電纜」輸電技術比較成熟，但台菲間最大挑戰在「海底地形複雜」，深度有2000至5000公尺，也會有跨國輸電法規、技術、成本3層面要更進一步評估。

專家解釋，「高壓直流」HVDC電纜，建置成本比交流電高，但因線損率會比較低，國際間長距離海纜輸電多用高壓直流；報告列舉義大利本島到薩丁亞島間海纜計畫，水下最深達到1650公尺，可輸送1GW容量，在15年前完工，當時造價就高達7.3億歐元；再看義大利與各島間規劃的新海纜計畫，總長950公里、採用500KV輸電等級，是目前國際最深的2150公尺，投資金額就要38億歐元（約新台幣1367億元）。

報告坦言，台灣沒有HVDC經驗，台電唯一實績是「台澎海纜」，採交流電、輸電等級為161K，輸電容量400MW、長度58.8公里、最大水深135公尺，與台菲跨國的HVDC工程規模「完全不同」。

至於短期的電池船方案，日本預計今年建造、2027年啟航測試，電池總容量達到240MWH（約24萬度）；根據試算，往返300公里輸電服務成本，每度5.5元；報告表示，商業模式尚在開發中，航程過長成本也須另外評估。

台菲電力合作可行性報告指出，投資太陽光電為我商優先投資項目，國內外業者也都相繼投入中；輸電回台雖有海纜技術，但要評估「台菲海底地形」，據了解，官方依照歐洲、台澎海纜試算，成本應有競爭力，仍未實際進行海底探勘，成本數據不便揭露，而跨國綠電也涉及法規難題，雙方目前都沒有電網互通的法令，且也要與菲國政府進行雙邊對話等工作需再進行。

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