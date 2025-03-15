賄賂醜聞炸開 華為代表被禁止進入歐洲議會 辦公室還被貼封條

中國電信巨擘華為涉嫌賄賂多名歐洲議會議員。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電信巨頭華為傳出涉嫌賄賂歐洲議會議員，比利時聯邦檢方3月13日宣布，幾名涉案嫌疑人已被逮捕。為了避免華為持續滲透，歐洲議會週五（14日）禁止華為代表以及其說客進入議會大樓，華為代表在布魯塞爾和聖特拉斯堡使用辦公室的大門，已被貼上封條。

比利時聯邦司法警察經2年調查，終於在13日凌晨發動大規模搜索，使華為涉嫌行賄約15名現任或前任歐洲議會（European Parliament）議員的案件曝光，引爆歐洲政圈譁然。

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比利時聯邦檢察官辦公室證實，由於華為涉嫌行賄歐洲議會議員，此次搜索出動上百名檢警人員庫跨區抓人，包括布魯塞爾及法語區、荷語區及葡萄牙共21個地點，數名為華為從事遊說的人士也遭拘留偵訊。

比利時檢察官辦公室稱，華為涉嫌的賄賂行為自 2021 年以來以商業遊說為幌子，定期且非常謹慎進行。賄賂的形式多種多樣，如擔任政治職務的報酬或過多的禮物，如食品和旅行費用，或定期邀請參加足球比賽。

根據歐盟「透明度登記」（Transparency Register）公開資訊，華為近年在歐盟總部所在地布魯塞爾的遊說活動，自2019年起明顯增加，亦即美國開始限制華為投資電信基礎建設而歐盟可望跟進的時間點。

這起賄賂醜聞爆發後，為了避免華為持續滲透，歐洲議會祭出新手段。據《政客》及《法廣》等外媒報導，歐洲議會發言人週五（14日）表示，暫時禁止中國華為集團的代表以及其說客，進入布魯塞爾和聖特拉斯堡的議會大樓。

歐洲議會助理也在13日將華為代表在布魯塞爾和聖特拉斯堡，所使用的幾間辦公室大門貼上封條。這些辦公室包括義大利力量黨1名義大利議員助理使用的辦公室，該黨與右翼的歐洲人民黨（EPP）集團有關聯，該黨保證配合調查，並強調其成員沒有從「前往中國」或 「前往體育場」的邀請中獲益。

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