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大谷翔平超強「帶貨王」！1圖讓甜甜圈賣到缺貨 御飯糰狂銷300萬個

2025/03/15 12:19

道奇隊日本球員大谷翔平。（美聯社資料照）道奇隊日本球員大谷翔平。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕棒球巨星大谷翔平隨道奇隊至日本比賽，昨（14日）練球後，在Instagram限時動態上傳1盒Mister Donut甜甜圈，立即引發網友熱議，就連媒體都爭相報導。有網友問：「這樣的話甜甜圈應該會被賣光吧」，有人為此直接跑去Mister Donut，竟發現已缺貨，除此之外，他的魅力更是直接反映在他代言的眾多商品銷售數字。

大谷翔平在社群網站的一舉一動均引發關注。他14日練習結束後，在Instagram的限時動態上，上傳了滿滿1盒知名品牌Mister Donut的甜甜圈，盒內有草莓、波提和巧克力等大眾熟悉的甜甜圈口味，立刻引起粉絲關注。

Mister Donut在日本有上千家分店，海外據點包括台灣、泰國、菲律賓、新加坡和印尼，但是未拓展到大谷現居的美國。日本媒體爭相報導大谷翔平享用了在美國沒開店的Mister Donut的新聞。

有網友好奇問大谷:「是不是快拍Mister Donut的廣告了？」也有網友表示「等等！大谷也吃Mister Donut」「這Mister Donut一定很受到歡迎」、「應該賣得很多吧」、「大谷也吃嗎？」，還有網友直接跑去Mister Donut門市，卻發現商品竟然缺貨。

而大谷的魅力很直接反映在他代言的眾多商品銷售數字，日本全家12日宣布，大谷翔平代言的「御飯糰二刀流、解禁」活動，自本月4日起推出以來，御飯糰銷量已成長到去年的120%，昆布美奶滋等3種口味，光一週就大賣300萬個。

大谷翔平昨（14日）練球後，於社群媒體限時動態上傳1盒Mister Donut甜甜圈，立即引發熱議。（圖截取自大谷翔平Instagram）大谷翔平昨（14日）練球後，於社群媒體限時動態上傳1盒Mister Donut甜甜圈，立即引發熱議。（圖截取自大谷翔平Instagram）

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