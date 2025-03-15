被汽車耽誤的香腸店？福斯去年香腸銷量創新高 賣的比車還要好

福斯所生產的「咖哩香腸」（Currywurst）在去年賣出了850萬根，比上一年還要多20萬根，創下新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車製造巨頭「福斯集團」（Volkswagen AG）近年來的財務困境，成為德國經濟衰退的縮影，但在汽車銷售低迷的背後，福斯1款和汽車無關的產品卻出現了銷量激增，那就是「香腸」，福斯所生產的「咖哩香腸」（Currywurst）在去年賣出了850萬根，比上一年還要多20萬根，創下新高，甚至比福斯集團旗下原始品牌「福斯汽車」（Volkswagen）的年銷量520萬輛還要多。

咖哩香腸是德國人最喜愛的菜餚之一，將香腸切片後淋上番茄醬，撒上咖哩粉，有時還會加點辣椒粉。而福斯生產的咖哩香腸，從1973年開始推出，由位於福斯集團總部狼堡（Wolfsburg）的工廠生產，提供給總部和工廠的員工享用，也會在當地外部商店出售。這款咖哩香腸和福斯其他汽車零組件一樣，有自己的零件編號「199 398 500 A」，被視為1個「福斯原裝零件」（Volkswagen Originalteil）。

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在2021年時，福斯高層一度把咖哩香腸從狼堡總部的菜單上給刪除，這引發了員工的強烈反彈。最終，這道菜被重新加入菜單，並且得到了福斯管理層的道歉。福斯管理層表示，他們之所以做出刪除咖哩香腸的決定，是基於越來越多員工對於健康素食和純素食選擇的需求。

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