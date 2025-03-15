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在星巴克搶插座充電的日子結束了！CEO揭曉最新政策

2025/03/15 11:22

不少人在星巴克內用時，會尋找有插座的座位進行充電。（法新社）不少人在星巴克內用時，會尋找有插座的座位進行充電。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）在去年迎來新任執行長尼柯爾（Brian Niccol），尼柯爾上任後提出了「重返星巴克」（Back to Starbucks）計劃，目的在重振品牌形象，並提出多項改革措施，希望藉此提升顧客消費體驗、品牌價值與回客率，作為這計劃的一部分，尼柯爾擬重新設計星巴克門市，將增加更多座位和電源插座，打造更舒適的消費體驗。

《商業內幕》（Business Insider）報導，尼柯爾在本週的星巴克股東會上透露，星巴克目前正在美國測試門市新設計，希望將其打造成更舒適、更具吸引力的社交空間，正推動在門市內增設更多電源插座。尼柯爾告訴股東們：「想像一下，門市變得更加溫馨舒適，不僅有更多座位選擇，還配備充足的電源插座，並擺滿各種美食，讓人流連忘返。」

此外，新設計將明確區分內用與外帶區域，以改善店內動線。星巴克的1名發言人3月初接受《商業內幕》訪問時表示，未來將增加店內座位，並設置隔板與展示架，以更清楚區分內用區與外帶區。

報導指出，這是尼科爾「重返星巴克」計劃的一部分，該計劃核心之一是將星巴克品牌，重新塑造成一個溫馨的社區咖啡館，讓顧客願意待更久。為此，他推動一系列改變，包括店內熱飲改用陶瓷杯、在杯子上手寫留言給顧客，以及設置自助調味吧檯，希望帶回星巴克過去的溫暖氛圍。

尼科爾於去年9月上任，本次股東會代表著他上任已滿6個月。而他一直在努力解決長時間等候、顧客體驗問題，以及行動點餐系統的缺陷，他曾表示，行動點餐「正在削弱星巴克品牌的靈魂」。

星巴克2024年第4季的全球同店銷售額年減7%，不過2025年第1季的表現略有改善，年減幅度縮小至4%。

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