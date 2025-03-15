才喊「投資中國未來可期」！中國FDI暴減逾20％ 去年還寫1慘紀錄

今年前兩月中國吸引外國直接投資（FDI）金額年減20.4%。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貿易戰陰霾籠罩，為應對關稅、留住外資，日前中國商務部、國家發展改革委2月發布《2025年穩外資行動方案》，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激稱，「我們相信投資中國未來可期」。不過最新數據顯示，今年前兩月中國吸引外國直接投資（FDI）金額為人民幣1712.1億元（約新台幣7792億元），年減高達20.4%。

中國商務部官網公布數據顯示，今年1至2月，全國新設立外商投資企業7574家，年增5.8%；直接投資金額人民幣1712.1億元，年減20.4%。

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從行業看，製造業實際使用外資為人民幣478.2億元（約新台幣2176億元），服務業實際使用外資為人民幣1204.9億元（約新台幣5483億元），高技術產業實際使用外資為人民幣524.9億元（約新台幣2388億元），其中電子商務服務業、生物藥品製造業、智慧消費設備製造業實際使用外資分別增長33.5%、22.9%和40.7%。

商務部統計，英國、德國、韓國實際對中國投資分別增長87.9%、54.7%、45.2%（含透過自由港投資數據）。

2024年中國FDI淨額僅45億美元（約新台幣1482億元），創1998年有統計以來最低紀錄，僅1998年的10分之1，更只有2021年高峰時的1.3%。

川普上任後，宣布對中國實施多項關稅，除此之外，美國還尋求阻止中國的海洋、物流、造船行業、半導體業的發展，川普更是簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，進一步收緊與中國的雙邊投資限制，FXStreet認為，這種類似的行動可能會更多。

FXStreet指出，在短期內，額外的美國關稅可能會拖累中國的經濟增長，而其他限制的影響可能會有限。

為應對關稅、留住外資，中國商務部、國家發展改革委2月時發布《2025年穩外資行動方案》，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激稱，「我們相信投資中國未來可期，前景看好」。

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